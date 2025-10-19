Seguramente, Everton tendrá que acudir al Tribunal de Disciplina para dar sus argumentos en torno a la invasión que interrumpió el final del partido ante la Universidad Católica, que celebró un contundente 3-0 gracias a un triplete de Fernando Zampedri.

Precisamente una pelota que el Toro Zampedri disputó con Ignacio González dio el espacio necesario para la entrada violenta de encapuchados identificados con insignias de Everton. Algunos incluso sin ellas. Mientras el cuerpo médico atendía al Nacho y al goleador histórico de Universidad Católica se dio todo.

“Ojo que entró la hinchada de Everton”, advirtió el relator del encuentro, Patricio Barrera. “Hay por lo menos cincuenta personas encarando a los jugadores”, alertó el periodista Manuel de Tezanos, quien lo acompañaba en la transmisión de TNT Sports.

Parte de la invasión en el estadio Sausalito. (Raul Zamora/Photosport).

En ese contexto, RedGol ubicó a Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP. “Las barras bravas están absolutamente controladas por el narcotráfico. Las mismas pandillas que están en Wanderers y Everton, las de los cerros de acá de Valparaíso y de Viña del Mar, los mismos que delinquen en las calles y roban cadenas”, dijo el abogado.

Mientras Ignacio González era atendido, recibió las recriminaciones. (Raul Zamora/Photosport).

“Son delincuentes y dentro de ellos, hay narcotraficantes. Generan sus centros de poder en estos grupos que encuentran su ruca, su nido en las barras del fútbol. Deben ser 100, no creo que sean más. Serán 50. Y los tienen casi todos los equipos en Chile, los clubes de primera división especialmente. Esto mismo se ve en Rancagua. Los que no están en esa, me he dado cuenta, es Deportes Concepción. Pero Conce recién volvió, vaya a saber uno si no se arma esto mismo más allá”, manifestó Ángel Botto.

Ex mandamás del Tribunal de Disciplina describe la invasión de hinchas de Everton: "Es contra la…"

Por eso mismo, este ex presidente del Tribunal de Disciplina sabe que Everton corre riesgo en caso de que haya castigo. “Las normas están bastante claras y cada vez se han ido haciendo más específicas en la reglamentación del fútbol”, dijo Ángel Botto a nuestro Florete.

Otra imagen de la invasión de la hinchada de Everton en el Sausalito. (Raul Zamora/Photosport).

“La responsabilidad del espectáculo es del club local, partamos por ahí. ¿Qué medidas se tomaron? Habrá que revisar si los protocolos se cumplieron, hay una cantidad importante de revisiones y controles. Primero si se cumplieron. Si fueron todos cumplidos, habrá que investigar”, apuntó Botto.

El partido de Everton no terminó como debía por esta invasión. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Añadió que “esto va a pasar a una investigación policial general, al margen del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Una explicación muy común: esto pasa cuando los equipos andan mal y Everton tiene su barra brava. Y la tiene de muchos años. Desmanes han pasado en innumerables oportunidades. Yo soy de la zona, sigo también a Everton, lo sé y lo tengo absolutamente claro”, acusó el abogado.

“Son grupos delictuales que encontraron en el fútbol un sector donde cometer fechorías. La sensación que tengo es que esta protesta es seria contra la concesionaria de Everton. El equipo está a punto de descender entonces se manifiestan de esta manera”, sentenció Botto. Habrá que ver cómo termina esta historia, que tiene al plantel estelar de los Ruleteros cerca de la zona roja.

Más imágenes de la invasión . (Raul Zamora/Photosport).

Así va Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Everton suma 22 puntos en la Liga de Primera 2025 al cabo de 23 partidos disputados. Tiene pendiente un juego ante Universidad de Chile.

