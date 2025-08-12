Es tendencia:
Ni Cristiano, ni Messi: el extravagante Mario Balotelli elige a su jugador favorito

Extravagante como ninguno, Mario Balotelli tiene un gusto único a la hora de elegir a su futbolista predilecto. "Era mi ídolo de niño", dijo.

Por Jose Arias

Mario Balotelli eligió a su futbolista favorito de todos los tiempos.
© Getty ImagesMario Balotelli eligió a su futbolista favorito de todos los tiempos.

Los que han visto jugar a Mario Balotelli, lo aman o lo odian. El futbolista italiano hace cosas intrépidas dentro de la cancha, pasándose, a veces, de la raya. Pero, es un verdadero showman.

Campeón de la Champions League en 2010, con el Inter de Milán, y finalista de la Euro 2012 con Italia, Mario Balotelli terminó por desaparecer de los radares de los grandes equipos. Su fama de conflictivo y de indomable le pasaron la cuenta.

Actualmente, el delantero italiano no tiene club, tras una temporada con poco ritmo de juego en el Genoa de la Serie A. Pese a eso, sigue diciendo que su sueño es jugar en el Real Madrid… ¡Y eso que viene de cumplir 35 años!

Mario Balotelli elige a su jugador favorito

Tras quedar sin equipo, Mario Balotelli se ha dejado querer. Pese a estar vinculado al Real Murcia, de la tercera categoría española, el atacante no se inmuta y da entrevistas con varios medios.

En una de ellas, con la Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli confesó quién es su jugador preferido de todos los tiempos. Y, claro, no escogió ni a Lionel Messi, ni a Cristiano Ronaldo.

De niño, era hincha nerazzurri, porque mi ídolo era Ronaldo Fenomeni“, aclaró Súper Mario, poniendo al brasileño, aún, como su jugador favorito.

Balotelli, un extravagante | Getty Images

Balotelli, un extravagante | Getty Images

¿Cuánto jugó Mario Balotelli en el Genoa?

Fue su último club, hasta el momento, y jugó muy pocos minutos. Mario Balotelli sumo apenas 63 minutos en seis partidos, en toda la temporada con el Genoa. Poco, pese a la expectativas que se habían generado.

