Los que han visto jugar a Mario Balotelli, lo aman o lo odian. El futbolista italiano hace cosas intrépidas dentro de la cancha, pasándose, a veces, de la raya. Pero, es un verdadero showman.

Campeón de la Champions League en 2010, con el Inter de Milán, y finalista de la Euro 2012 con Italia, Mario Balotelli terminó por desaparecer de los radares de los grandes equipos. Su fama de conflictivo y de indomable le pasaron la cuenta.

Actualmente, el delantero italiano no tiene club, tras una temporada con poco ritmo de juego en el Genoa de la Serie A. Pese a eso, sigue diciendo que su sueño es jugar en el Real Madrid… ¡Y eso que viene de cumplir 35 años!

Mario Balotelli elige a su jugador favorito

Tras quedar sin equipo, Mario Balotelli se ha dejado querer. Pese a estar vinculado al Real Murcia, de la tercera categoría española, el atacante no se inmuta y da entrevistas con varios medios.

En una de ellas, con la Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli confesó quién es su jugador preferido de todos los tiempos. Y, claro, no escogió ni a Lionel Messi, ni a Cristiano Ronaldo.

“De niño, era hincha nerazzurri, porque mi ídolo era Ronaldo Fenomeni“, aclaró Súper Mario, poniendo al brasileño, aún, como su jugador favorito.

¿Cuánto jugó Mario Balotelli en el Genoa?

Fue su último club, hasta el momento, y jugó muy pocos minutos. Mario Balotelli sumo apenas 63 minutos en seis partidos, en toda la temporada con el Genoa. Poco, pese a la expectativas que se habían generado.