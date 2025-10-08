Universidad de Chile juega ante Lanús en la Copa Sudamericana y llegará con pocos partidos para ese cruce. Sin embargo, otra es la dinámica del otro lado de la Cordillera. Allí, se verán las caras un ex rival del Bulla y su futuro contendiente.

Lanús e Independiente de Avellaneda jugarán por el torneo local este domingo. Para el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros es perentorio sacar un buen resultado, considerando el magro desempeño mostrado por el Rojo.

Para eso, contar con todas sus figuras es esencial. Uno de los descollantes jugadores del ex DT de Colo Colo es Felipe Loyola, quien pese a tener una baja en su rendimiento en los últimos meses, sigue siendo trascendental en el equipo. No obstante, tiene una cita con la Selección Chilena, que juega este viernes ante Perú.

Plan de Quinteros para no perder a Felipe Loyola

Gustavo Quinteros se las ingenia. No quiere dejar de contar con Felipe Loyola y ya tiene todo un plan para que el jugador chileno pueda estar ante Lanús, pese a ir a la Selección Chilena.

El gran plan del estratega argentino es que el Pipe se suba al primer avión que salga el sábado desde Santiago con rumbo a Buenos Aires. De esta manera, podrá ponerse a disposición inmediata y sería incluido dentro de la oncena titular del Rojo… ¡Habiendo jugado dos días antes!

Además, Gustavo Quinteros podrá contar con Lautaro Millán. El jugador, uno de los más destacados de la Sub-20, retornará a Argentina y también podría estar ante Lanús.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Lanús por Copa Sudamericana?

El Bulla recibirá a Lanús en el Estadio Nacional. Será el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. La vuelta, se jugará la semana siguiente, el jueves 30 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires.