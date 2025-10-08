Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U de Chile

El inédito club en el que casi juega Marcelo Salas: “Yo no quise quedarme, en realidad”

Pocos recuerdan que hubo un tiempo en el que los caminos entre la U y Marcelo Salas se distanciaron. Allí pudo ir a otro equipo.

Por Jose Arias

Marcelo Salas estuvo en la mira de otro equipo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTMarcelo Salas estuvo en la mira de otro equipo.

Pocos futbolistas chilenos han logrado lo que hizo Marcelo Salas. Ídolo con la camiseta que haya vestido, el Matador la rompió en Europa y Argentina. Su vuelta a Chile, sin embargo, no fue la mejor.

Tras un nuevo paso por River Plate, Salas decidió volver al lugar en el que comenzó a transformarse en un ídolo nacional. En 2005 retornó a la Universidad de Chile, donde lo recibieron con bombos y platillos.

No obstante, una vez en el equipo de sus amores, rápidamente fue apartado. Sucedió en 2006, a poco más de seis meses de su llegada, siendo apartado con el arribo del síndico al elenco azul.

El inédito primer apodo que tenía Iván Zamorano en el barrio: “No me gusta”

ver también

El inédito primer apodo que tenía Iván Zamorano en el barrio: “No me gusta”

Lo tentaron desde fuera

En entrevista con Fuera de Juego lo explicó bien. Marcelo Salas aseguró que fueron varios los que quedaron marginados con la llegada de José Manuel Edwards como síndico en la U. Eso provocó que buscase otros horizontes.

“Estuve seis meses sin jugar, cuando llega Capitano a la U y quedó la crema. Yo no entrené ese tiempo y me tomé dos meses de vacaciones que nunca tuve, y en marzo volví a entrenar, para volver y retirarme”, comentó Marcelo Salas, recordando aquellos momentos.

Marcelo Salas ahora es dirigente de Temuco | Photosport

Marcelo Salas ahora es dirigente de Temuco | Photosport

Publicidad

Sin club y pensando en el retiro, Marcelo Salas fue, entonces, tentado por un club de la MLS. Se trata del Chicago Fire, cuadro en el que el Matador se probó dos días y, luego, decidió no continuar. Finalmente, el elegido del club estadounidense fue Cuauhtémoc Blanco. “Yo no quería quedarme en realidad”, recuerda el ex goleador de la U.

¿Cómo volvió Marcelo Salas a la U?

Finalmente, Arturo Salah le dio la chance a Marcelo Salas de volver a vestir la camiseta azul. “Don Arturo me dijo que quería que volviera al camarín como un referente. Y, obviamente, le dije ‘con usted, ningún problema'”, explicó el Matador, quien se retiró, en 2008, en el Romántico Viajero.

Publicidad
¿De qué equipo de fútbol es Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos?

ver también

¿De qué equipo de fútbol es Juan Carlos Bodoque de 31 Minutos?

Lee también
Solabarrieta elige al mejor entre Zamorano y Salas: "Como jugador..."
Chile

Solabarrieta elige al mejor entre Zamorano y Salas: "Como jugador..."

Ídolo del Matador: así luce Roque Mercury hospitalizado a sus 91 años
Chile

Ídolo del Matador: así luce Roque Mercury hospitalizado a sus 91 años

Video: ¡Lo volvió a hacer! Maxi Salas se vistió de "Matador" en River
Copa Libertadores

Video: ¡Lo volvió a hacer! Maxi Salas se vistió de "Matador" en River

Formador de Bravo condena al golero de la Roja en el Mundial: "Si no mejora..."
Selección Chilena

Formador de Bravo condena al golero de la Roja en el Mundial: "Si no mejora..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo