Pocos futbolistas chilenos han logrado lo que hizo Marcelo Salas. Ídolo con la camiseta que haya vestido, el Matador la rompió en Europa y Argentina. Su vuelta a Chile, sin embargo, no fue la mejor.

Tras un nuevo paso por River Plate, Salas decidió volver al lugar en el que comenzó a transformarse en un ídolo nacional. En 2005 retornó a la Universidad de Chile, donde lo recibieron con bombos y platillos.

No obstante, una vez en el equipo de sus amores, rápidamente fue apartado. Sucedió en 2006, a poco más de seis meses de su llegada, siendo apartado con el arribo del síndico al elenco azul.

Lo tentaron desde fuera

En entrevista con Fuera de Juego lo explicó bien. Marcelo Salas aseguró que fueron varios los que quedaron marginados con la llegada de José Manuel Edwards como síndico en la U. Eso provocó que buscase otros horizontes.

“Estuve seis meses sin jugar, cuando llega Capitano a la U y quedó la crema. Yo no entrené ese tiempo y me tomé dos meses de vacaciones que nunca tuve, y en marzo volví a entrenar, para volver y retirarme”, comentó Marcelo Salas, recordando aquellos momentos.

Sin club y pensando en el retiro, Marcelo Salas fue, entonces, tentado por un club de la MLS. Se trata del Chicago Fire, cuadro en el que el Matador se probó dos días y, luego, decidió no continuar. Finalmente, el elegido del club estadounidense fue Cuauhtémoc Blanco. “Yo no quería quedarme en realidad”, recuerda el ex goleador de la U.

¿Cómo volvió Marcelo Salas a la U?

Finalmente, Arturo Salah le dio la chance a Marcelo Salas de volver a vestir la camiseta azul. “Don Arturo me dijo que quería que volviera al camarín como un referente. Y, obviamente, le dije ‘con usted, ningún problema'”, explicó el Matador, quien se retiró, en 2008, en el Romántico Viajero.

