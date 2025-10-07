ver también Destrozan a Arturo Vidal por sus dichos contra la Sub-20: “Los que inventaron el código de camarín son los primeros en romperlo”

¿Por qué 31 Minutos se ha convertido en trending topic? Para los que no saben, recientemente se estrenó un nuevo episodio del Tiny Desk, una serie de videos de conciertos en vivo que ofrece la cuenta de YouTube de NPR Music. Allí, Juan Carlos Bodoque, Tulio Triviño, Patana y los demás se lucieron.

Lo cierto es que una de las cosas que llamó la atención de varios usuarios fue la utilización de un escudo de Colo Colo en el capítulo. Esto se debe a que Álvaro Díaz, uno de los creadores de 31 Minutos, es hincha del Albo.

Pero, ese no es el equipo que aparece en múltiples capítulos de la serie infantil. Así lo advirtió la propia cuenta de 31 Minutos en Instagram, dejando claro que es el equipo favorito de Juan Carlos Bodoque.

ver también El inédito primer apodo que tenía Iván Zamorano en el barrio: “No me gusta”

El equipo favorito de los niños de 31 Minutos

31 Minutos es un programa que es parte de la productora Aplaplac. Ésta fue fundada en 2001 por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, que inició su camino con la propuesta de un programa llamado Sangre, sudor y lágrimas, que fue parte de la cadena deportiva Panamerican Sports Network (PSN).

Precisamente, en un capítulo de este programa, llamado “Aldo poy y los canallas”, los creadores de 31 Minutos conocieron a Rosario Central. A partir de ese momento, algo hizo click en ellos.

Ángel Di María volvió a Rosario Central | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Esto hizo que decidieran que uno de sus personajes fuera hincha del Canalla. O, por lo menos, hicieron que Rosario Central fuera el “equipo de fútbol argentino favorito de Juan Carlos Bodoque”.

¿Cómo le fue al Tiny Desk de 31 Minutos?

En poco más de 24 horas, el video de 31 Minutos ya suma 3 millones de visitas y ha recibido muy buenos comentarios de parte de la crítica.

ver también Sufrió una histórica goleada ante Chile y ahora genera polémica en la Selección de México

Publicidad