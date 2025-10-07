Cuando no hace noticia en la cancha, Arturo Vidal se preocupa de generar polémica fuera de ella. En esta ocasión, el King disparó varios flechazos en conversación con TNT Sports y no dejó títere con cabeza.

No solamente criticó a la Sub-20, por el mal momento en el Mundial de la categoría, sino que, además, fue enfático al hacer pedazos a Nicolás Córdova y asegurar que Manuel Pellegrini no está preparado para la Selección Chilena.

Sus palabras no cayeron nada de bien. Desde distintos lugares del planeta fútbol le llovieron las críticas. Claudio Borghi, Patricio Yáñez e, incluso, Lucas Cepeda fueron en contra de su corriente. Este martes, otro más se sumó a la lista.

La feroz crítica contra Arturo Vidal: “Que alguien lo asesore”

Fue en Pauta de Juego que se analizaron los dichos de Arturo Vidal. Con la calma de las horas pasadas entre sus declaraciones y su análisis, en el panel se mostraron sumamente descolocados por el rol que asume el King y su lengua voraz, que dispara a todos lados.

“Yo creo que de verdad ya alguien tiene que asesorar a Arturo Vidal. Unas declaraciones que no sé si él las piensa en serio o su representante las mandó a decir. O sea, creer que Pellegrini no debe ser el DT de la Selección porque nunca ha trabajado con chilenos. Y pegarle a la Sub-20, porque no es buena. Puede ser cierto, pero desde el lugar de alguien que es uno de los mejores de la historia, matar a los cabros…”, comenzó diciendo Coke Hevia.

“Se pasó de rosca. Todos podemos dar la opinión, pero hay que tener cierto sustento. Porque si no puedo decir que es una opinión ridícula“, enfatizó el periodista.

“Si después alguien dice que Arturo Vidal tiene que enfocarse en la cancha y no en lo extrafutbolístico, porque llegó bien y dejó de rendir, siendo más un problema que una solución para Colo Colo… si uno dice eso, sale Vidal a reventarte“, agregó Hevia.

“¿Lo estás matando porque no llamó a nadie de la Generación Dorada? Después no me hablen de códigos de camarín. Porque ahí es culpable la prensa y los que lo inventaron son los primeros en romperlo“, cerró.

Arturo Vidal haciendo lo que mejor hace: jugar fútbol | Photosport

