Alexis Sánchez ha conseguido darle un nuevo aire a su carrera. Esta vez el Maravilla anotó en la goleada por 4-1 del Sevilla ante el Barcelona, por La Liga. Fue aplaudido de todas partes.

O bueno, quizás no de todos lados. En el club catalán, irreconocible ante el Sevilla, causó molestia la celebración con ahínco del gol. Sobre todo, cuando Alexis Sánchez había dicho que no iba a celebrar en caso de anotarle a su ex equipo.

Más allá de todo lo que trajo la buena actuación de Alexis ante el Barcelona, salta una pregunta que es válida: ¿Por qué el Maravilla sigue rindiendo en el fútbol de alto nivel y Arturo Vidal está a la baja en Colo Colo?

ver también ¡Ovación total! El tremendo regalo que los hinchas del Sevilla le dieron a Alexis Sánchez

Juan Cristóbal Guarello resuelve la duda

Siempre con la lengua afilada y con algún perrito dando vueltas, Juan Cristóbal Guarello analizó el desempeño de Alexis Sánchez en el partido del Sevilla ante el Barcelona. Y aprovechó de dar respuesta a la interrogante que compara los momentos de Arturo Vidal y el tocopillano.

“¿Por qué Alexis y Vidal llegaron de forma distinta al final de sus carreras? La diferencia es que Alexis nunca salió mucho. Por no decir que no sale nada. Alexis es solitario, no tiene un lote de amigos. Es un tipo muy de casa, con sus perros. Y le gusta mucho entrenar, hacer trabajo físico”, señaló JCG.

“Cometió el error de no hacer pretemporada dos años, lo que hizo que perdiera ese tiempo. Pero este año logró arrimarse bien. Cayó parado en el equipo de Almeyda, hay que ver hasta dónde llega. Alexis se porta bien y siempre se ha portado así“, agregó, para después dar una pequeña reflexión del arribo a Sevilla.

Publicidad

Publicidad

“Simbólicamente, parece que al camarín le ha hecho bien. Transmite cosas buenas”, cerró.

El gol de Alexis ante el Barcelona | Getty Images

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez desde su llegada al Sevilla?

Este fue su segundo tanto desde su llegada al club sevillano. Alexis ya había marcado en el triunfo ante el Alavés, en la victoria por 2-1 de los dirigidos por Almeyda.