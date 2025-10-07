Ya pasaron 41 días desde aquel sangriento 20 de agosto del 2025, cuando Independiente hipotecó su continuidad en la Copa Sudamericana por los incidentes en el duelo con Universidad de Chile, y pareciera que el cuadro argentino no puede salir de su nube negra.

Desde aquel evento conocido como “la barbarie de Avellaneda”, al equipo argentino le ocurrieron todas las cosas negativas posibles que le pueden ocurrir, y lo que es peor, todavía no puede ganar un mísero partido, algo que no sabe desde el 29 de junio por Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza.

Pues bien, entre los castigos de la Conmebol y la llegada de Gustavo Quinteros como entrenador, la realidad es que Independiente no sabe lo que es una victoria desde hace casi cuatro meses, y más aún, no para de romper registros negativos históricos.

Independiente vive mala racha histórica

Luego que este domingo igualaran por 1-1 ante Godoy Cruz en Mendoza, donde los chilenos Felipe Loyola y Luciano Cabral fueron titulares, más Pablo Galdames desde la banca, el Rojo llegó a 13 juegos consecutivos sin ganar, entre torneo local e internacional.

La actual es la tercera peor mala racha en la historia de Independiente, y superó lo que ocurrió en la temporada 1998-99, donde obtuvo 10 empates y tres caídas. Pero curiosamente, esta campaña está muy cerca de la más mala de todos los tiempos.

Actualmente, el equipo de Quinteros está a un juego de igualar lo que ocurrió en el Clausura 2002, donde llegó a 14 juegos sin ganar, con seis igualdades y ocho derrotas. Pero la más horrible que tuvo el cuadro trasandino fue en la temporada 2012-13, con 17 cotejos sin vencer, y que derivó en su descenso a Primera B Nacional.

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

A falta de seis encuentros para concluir la fase regular del Clausura 2025, Independiente está último del Grupo B con seis puntos. Mientras que en la clasificación anual, aparece en el 15° puesto con 35 unidades, a ocho de meterse a Copa Sudamericana 2026.

