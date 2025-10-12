Lautaro Millán es uno de los hombres del momento en la selección chilena. El nacido en Argentina fue de los más rescatabales en el Mundial Sub 20 con la Roja y recientemente debutó en la adulta tras el amistoso con Perú.

“Feliz de mi primer partido con la mayor, otro gran paso”, posteó en sus redes sociales la joya de Independiente y uno de los llamados al recambio en Chile. Eso, junto con dedicarle el debut a su padre.

Pero en Argentina no quedaron indiferentes a su ex jugador que se decidió por la selección chilena. La Albiceleste que venció 2-0 a México en el Mundial Sub 20 reaccionó al portazo que les dio la nueva figura chilena.

El mensaje de Argentina a Lautaro Millán

Tras el partido en que Argentina Sub 20 eliminó a México en el Mundial, Julio Soler, capitán trasandino, le dejó un mensaje a Lautaro Millán y su debut con la Roja adulta.

“Le tocó a Lauti Millán debutar en la selección mayor. Él es muy amigo de chicos de la Sub 20 acá, le mando muchos saludos”, dijo el hombre de Argentina, a Bolavip Chile.

Siguiendo con sus dichos a nuestro país, el crack de la selección trasandina Sub 20 reveló que “conozco a Colo Colo, me dirigió Almirón. Él fue quien me hizo debutar, lo conozco de eso y a Arturo Vidal”.

Por su parte, Lautaro Millán lució orgulloso sus postales en sus redes sociales de lo que fue su estreno en la Roja adulta, ratificando que se queda en Chile tras voltereta con la selección argentina.