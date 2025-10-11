Chile por fin se sacó en parte la espina de lo que fue el quedar fuera de otro Mundial. La Roja derrotó de forma agónica a Perú por 2 a 1 y cortó una larga sequía sin victorias de la mano de Sebastián Miranda.

El esfuerzo del equipo, con la aparición de nuevas caras, para muchos fue uno de los puntos rescatables. Sin embargo, para Jorge Garcés no hubo nada dentro de la cancha para destacar y sólo lo hubo fuera de ella.

Peineta sorprendió a todos con su análisis sobre lo que pasó la noche de este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida y apuntó no sólo contra la Roja. Además, el histórico técnico repasó a los grandes con lo que está viviendo el Equipo de Todos por estos días.

Jorge Garcés asegura que a Chile sólo le quedan los hinchas

El triunfo de la selección chilena ante Perú para muchos es el inicio de un renacer. No obstante, para Jorge Garcés las cosas están lejos de eso e incluso no hay nada que rescatar en cuanto al juego.

Para Jorge Garcés, lo único bueno de Chile fueron sus hinchas. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, Peineta no tuvo piedad con el Equipo de Todos y aseguró que “el resultado final la verdad es un poco mentiroso. Analizando el partido no creo que haya habido un justo ganador. Incluso hasta el gol al último segundo todos lo vimos, un autogol…“.

Fue tras ello que Jorge Garcés disparó con todo contra la selección y el momento que vive. “Yo lo que rescato es que la selección es como algunos equipos en Chile, que lo único grande que tienen son sus hinchas. Una vez más la Roja tiene una hinchada maravillosa“.

En esa misma línea, Peineta remarcó que la Marea Roja no ha abandonado pese a los malos resultados. “Algo nos hace sentir, la gente estuvo apoyando al equipo. El resto, no tengo explicación para este partido o el objetivo. Jugaron la copa de los peores“.

Más allá de la visión del histórico técnico, el Equipo de Todos toma un poco de aire para salir de su crisis. Problemas por solucionar hay y muchos, pero es mejor reparar con un marcador a favor que en contra.

Jorge Garcés deja instalada la advertencia sobre lo que mostró Chile en el amistoso ante Perú. La Roja tendrá mucho por mejorar en su juego si es que quieren ir a pelear por una clasificación a un nuevo Mundial, el sueño de todo el país y por el que todavía hay gente apoyando.

¿Cuándo juega Chile?

Chile celebra el triunfo ante Perú y ahora espera por el que será su próximo amistoso en la fecha FIFA de noviembre. La Roja se verá las caras con Rusia el 15 de dicho mes, con horario por definir.

¿Quién será el técnico de Chile en la próxima fecha FIFA?

La selección chilena pone la mira en lo que será la fecha FIFA de noviembre, la última del año. La Roja tendrá en la banca de forma interina al cuerpo técnico de Nicolás Córdova, ya que la idea es tener a un nuevo entrenador en 2026.

