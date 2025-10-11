Lawrence Vigouroux está aprovechando al máximo el interinato de Nicolás Córdova y Sebastián Miranda en la banca de Chile. El arquero sumó su segundo partido como titular en el triunfo de la Roja ante Perú la noche de este viernes.

Su rendimiento deja cada vez más convencidos a algunos, pero hay otros que todavía le hacen la cruz. Así por lo menos quedó claro luego del golazo que recibió en el encuentro, en el que César Inga se armó un parque de diversiones antes de definir con clase.

Un histórico del arco de nuestro país le tiró la oreja al guardameta del Swansea por lo que hizo en esa jugada. De hecho, remarcó que no tuvo jerarquía suficiente y que le hace falta hacerse notar más.

El dardo de Óscar Wirth a Lawrence Vigouroux en Chile

La actuación de Chile ante Perú tuvo varios puntos altos y jugadores que se van afirmando cada vez más. Lawrence Vigouroux es uno que parece haber ganado el gallito por el arco de la Roja luego de jugar nuevamente como titular frente a la Bicolor.

Lawrence Vigouroux recibió una ácida crítica de un histórico de Chile. Foto: Photosport.

Óscar Wirth, mundialista en España ’82 con el Equipo de Todos, conversó con RedGol y se refirió a lo ocurrido en el Estadio Bicentenario de La Florida. “Se ve a la selección con ganas de querer hacer cosas, pero le faltan demasiadas. Hay un concepto, el fútbol es defender y atacar. Te las arreglas para llegar al otro lado pero pierden el balón pronto, se equivocan atrás, le dan la pelota al rival“.

“Se ve gente nueva que está jugando y con el paso del tiempo supongo que mejorarán, pero pienso que es un manejo técnico. Hay mucha deficiencia en las marcas. Las situaciones y peligros de gol de los contrarios son errores sensibles, que los hacen una y otra vez“, añadió.

Tras ello, Óscar Wirth se le fue con todo encima a Lawrence Vigouroux. “En el gol alguna responsabilidad tuvo. Es muy fina, yo conozco el puesto y uno se da cuenta cómo se ubican los jugadores en el arco y él no lo hizo de forma correcta. Le dejó el ángulo que le quedaba y cuando le pegó, le pegó bien“.

En esa misma línea y para cerrar, el mundialista con el Equipo de Todos enfatizó en que debe mostrar más seguridad. “Se supone que ahí la jerarquía es la del arquero que lo obliga a hacer lo que quieres y atajar la pelota“.

Lawrence Vigouroux ha dado la vuelta larga para poder estar en el arco de Chile. El portero se ha transformado en el titular en el inicio de este nuevo proceso y ruega para que el próximo entrenador que llegue lo considere.

¿Cuáles son los números de Lawrence Vigouroux esta temporada?

Previo al duelo de Chile, Lawrence Vigouroux logró disputar 9 partidos oficiales en total con el Swansea. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 10 goles en los 810 minutos que acumula bajo los tres palos.

¿Cuándo juega Chile?

Lawrence Vigouroux vuelve a Inglaterra para seguir luchando por una nueva citación a Chile. La Roja regresa a la acción el próximo 15 de noviembre cuando visite a Rusia con horario por definir.

