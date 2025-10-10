La selección chilena tuvo que luchar para poder conseguir un agónico triunfo por un marcador de 2-1 ante la selección de Perú, en un duelo jugado en el estadio Bicentenario de La Florida.

Los dirigidos por el técnico Sebastián Miranda celebraron en el último suspiro, luego de un tiro de Maximiliano Gutiérrez que fue desviado por un defensor peruano, para la victoria.

Algo que fue analizado en la pantalla de ESPN Chile por Claudio Bravo, quien apuntó detalles del partido, aunque lo más importante es que le puso nombre y apellido al nuevo referente de la Roja.

Fue el ex capitán de la selección quien dejó en claro que Gabriel Suazo es el llamado a asumir el rol de líder en el plantel, independiente del momento que está viviendo la Roja.

Gabriel Suazo se consolida como el capitán de la selección chilena. Foto: Carlos Parra / FFCh

¿Quién es el sucesor de Claudio Bravo en la Roja?

Claudio Bravo estuvo en el debate tras el partido en ESPN Chile, donde apuntó a un nombre como el nuevo líder de la selección chilena, más allá del actual momento del equipo de todos.

“El nombre que tenemos hoy de primer nivel es Gabriel Suazo, juega en Sevilla, donde el roce es distinto. No tenemos otros, como sí lo tiene Ecuador y otras selecciones”, explicó el ex capitán de la Roja.

En ese sentido, también mandó un mensaje para los que critican por la falta de referentes en este equipo, dejando en claro que se vive un particular momento que no es bueno.

“Contagia dentro de la cancha, no se le dan las cosas, pero es una pieza clave en el funcionamiento de la selección hoy en día”, detalló.

