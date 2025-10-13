Polémica en Argentina: árbitro enemigo de Quinteros lo expulsa en Independiente

Gustavo Quinteros vivió un partido amargo con Independiente en el fútbol argentino. El ex Colo Colo todavía no puede encontrar su primer triunfo al mando del Rojo y, para peor, fue expulsado este domingo en la derrota en el Estadio Libertadores de América contra Lanús.

El técnico que pasó por el fútbol chileno sumaba dos empates (con Racing y Godoy Cruz) y esperaba por fin lograr tres puntos contra Lanús. Sin embargo, todo partió mal. A los 25′, el cuadro granate ya se ponía en ventaja. Solo unos minutos después, Quinteros sería expulsado.

A los 28′, el árbitro del partido, Fernando Echenique, le puso tarjeta amarilla a Sebastián Valdez en Independiente. Era la segunda amonestación para el Rojo, que caía por 1-0. A Quinteros no le pareció y se quejó fuertemente contra el réferi. “¡Dale, déjate de romper las pelotas!“, gritó.

¿El resultado? Expulsión. En la banca, el DT se enojó más. “¡Hijo de puta!”, le gritó. EN ESPN, se indignaron. “Esto viene de antes, no de ahora. Recordemos que Echenique tuvo problemas con Vélez, donde Quinteros era técnico, y Quinteros declaró contra él“, rememoraron en la transmisión.

Mal día para Gustavo Quinteros en Argentina

Cuando era técnico de Vélez, Gustavo Quinteros se quejó abiertamente del arbitraje de Fernando Echenique. “Que no nos pongan nunca más a un árbitro como Echenique, o como otros, a dirigirnos tres veces seguidas. Nos sentimos perjudicados. Es impresentable esto“, dijo a fines de 2024.

Al parecer, el juez no lo olvidó. Después de su expulsión, Quinteros se retiró a los camarines. Independiente no pudo remontar y terminó perdiendo por 2-0, lamentando también la expulsión de Santiago Montiel cerca del final (83′).