Conmebol le da un fuerte golpe a Independiente a dos meses de la tragedia con U. de Chile

A casi dos meses del escándalo en Avellaneda, Independiente recibió un duro golpe de Conmebol. Se rechazó su apelación.

Por Javiera García L.

Han pasado casi dos meses del escándalo en la revancha entre U. de Chile e Independiente en Copa Sudamericana, pero el partido sigue jugándose en las oficinas de la Conmebol. Ambos equipos apelaron para que sus sanciones en torneos internacionales fueran reducidas.

Tras los graves incidentes que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América, Conmebol tomó la decisión de eliminar al Rojo, clasificar al Romántico e imponer una fuerte sanción para ambos, castigándolos con 14 partidos (siete de local y siete de visita) sin público.

Justamente, los clubes apelaron para disminuir la cantidad de partidos sin público. En el caso de la U, los azules ya cumplieron dos (uno de local y otro de visita). En el del Rojo, los argentinos recién comenzarán a cumplir el próximo año, si es que clasifican a copas internacionales.

Sin embargo, a los dos les fue mal. Ni U. de Chile ni Independiente tuvieron éxito ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. Según informó Olé, desde Asunción también ignoraron la petición de reducir el castigo de público que solicitaba el club de Néstor Grindetti.

Independiente va al TAS tras rechazo de la Conmebol

Desde Argentina suman que Independiente no se quedará de brazos cruzados después de la negativa de Conmebol. El cuadro argentino acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Lo mismo se espera de U. de Chile.

Apenas se entreguen los fundamentos del fallo de Conmebol, Independiente tendrá 21 días para presentar un recurso frente al TAS. Ahí, solicitarán reducir el castigo de público y lograr un resarcimiento económico por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

