U. de Chile está en semifinales de Copa Sudamericana y ya prepara la llave contra Lanús, a disputarse el 23 en Santiago y el 30 en Buenos Aires. Los azules siguen ilusionados con el sueño de conquistar este trofeo de nuevo, aunque han tenido un accidentado paso por la competencia.

La llave contra Independiente, donde serios incidentes se desataron en la revancha, llevó a Conmebol a eliminar al Rojo, clasificar al Romántico Viajero e imponer una fuerte sanción a ambos equipos, dejándolos sin público en copas internacionales por 14 partidos (7 de local y 7 de visita).

Por la escandalosa revancha contra los argentinos, el ente rector del fútbol sudamericano también impuso una importante multa de 270 mil dólares a U. de Chile. Esta se sumó al castigo de 25 mil dólares por la ida, brindándole un golpe de consideración a la billetera de los azules.

¿Lo peor? Esto no terminó ahí. Después de abrir un expediente disciplinario contra la U, Conmebol multó nuevamente a los universitarios, ahora por la llave contra Alianza Lima en los cuartos de final.

U. de Chile recibió OTRA MULTA por parte de Conmebol | Photosport

Nuevas multas para U. de Chile en la Copa Sudamericana

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol confirmó una multa total de 82 mil dólares por varias faltas de U. de Chile en los cuartos de final contra Alianza Lima. La denuncia del ente rector del fútbol sudamericano incluye al entrenador Gustavo Álvarez, quien también fue multado.

Por la demora en el inicio del partido contra los peruanos, Conmebol multó a U. de Chile con 20 mil dólares y a Gustavo Álvarez con 50 mil. Después, se sancionó al club con otros 12 mil dólares por faltar al protocolo de inicio del partido, según el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana.

Por último, tanto la U como Álvarez fueron advertidos: “En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar“.