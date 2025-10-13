Universidad de Chile vivió una polémica jornada luego del triunfo por 2-1 ante Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, en un duelo disputado bajo el sol en el estadio Santa Laura.

Los azules tuvieron tiempo para hablar de la rumoreada salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez, pero también de los desafíos que se vienen para la U con la semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús y el Clásico Universitario.

La dirigencia de Azul Azul ha pedido reprogramar el choque ante Universidad Católica, que quedo entre los dos encuentros contra los argentinos por el torneo internacional, donde han recibido negativa de parte de la ANFP.

Por lo mismo, nuevamente fue el presidente Michael Clark quien cargó la artillería para ir en contra del organismo del fútbol nacional, donde dejan en claro que no hay voluntad para ayudar a los azules en una fase decisiva de la copa.

Michael Clark enciende la polémica contra la ANFP. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Fue tras el partido que el presidente Michael Clark contó que pasa con Universidad de Chile en el Clásico Universitario, donde siguen insistiendo en poder reprogramar el duelo del 26 de octubre en el Claro Arena.

“Si uno mira el fixture, la U juega cada tres días y en el fútbol chileno no es tan usual que los equipos disputen el paso a la final de la Copa Sudamericana. Me sorprende la poca disposición, se han suspendido partidos por amistosos, porque no hay estadio o cosas increíbles”, reclamó Clark.

“Me cuesta mucho que no puedan suspende por ayudar a un equipo, donde hay que jugar una llave difícil, pero no hay voluntad”, dejó en claro el presidente de la U.

Por lo mismo, aseguró que seguirán insistiendo: “Está en reglamento, pero este año se han suspendido partidos por amistosos. Que un equipo, que no pasa siempre, juegue una llave de semifinal, que no pasa siempre, y no exista disposición, es llamativo. Quizás por algo el fútbol chileno está así”.

