La peor noticia para Universidad de Chile, luego de la victoria por 2-1 ante Palestino, que la deja en el segundo puesto en Liga de Primera, fue la expulsión por doble tarjeta amarilla de su máxima figura, Charles Aránguiz.

En un lapso de 10 minutos, entre los 25′ y 35′, el árbitro Miguel Araos le puso la doble amonestación, primero por cortar un contragolpe árabe y luego por tomar el balón con la mano, lo que le saca del próximo juego de los azules.

El problema es que el siguiente juego que deberá enfrentar la U sin Aránguiz en el Torneo Nacional será nada menos que el Clásico Universitario, de visita ante Universidad Católica en el Claro Arena. Una ausencia que ya lamentan en el camarín azul.

ver también Alarma en la U: Charles Aránguiz sufre insólita expulsión y se pierde el clásico contra la UC

En la U lloran ausencia de Aránguiz ante la UC

Quien tomó la palabra fue el arquero Gabriel Castellón, que tras el duelo en Santa Laura se refirió a cómo enfrentarán el duelo en la precordillera sin uno de sus capitanes, donde alertó lo mucho que se complicaron en el tramo ante Palestino sin el “Príncipe”.

“Hoy se sintió la falta de Charles, para nosotros es un jugador determinante; nos da tranquilidad en los momentos ajetreados del partido. Obviamente, nos duele que no pueda jugar“, afirmó el arquero de la U por la expulsión de Aránguiz.

Sobre la victoria ante los árabes, Castellón afirmó que “hasta la expulsión teníamos todo dominado, habíamos sido muy efectivos e incluso tuvimos un penal. Después, con la expulsión, tuvimos que modificar el plan y resguardarnos un poco más para defender el resultado”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Hace cuánto no expulsaban al “Príncipe”?

Cabe señalar que es la tercera ocasión en su carrera con la U que Charles Aránguiz recibe una tarjeta roja. Previamente su última expulsión con el cuadro laico fue hace más de 12 años, el 3 de agosto de 2013, en el empate por 1-1 con… ¡Palestino!

Ahora, para buscar la última vez que el bicampeón de América se fue tempranamente a las dudas, debemos remontarnos al 18 de diciembre del 2016, cuando jugaba con Bayer Leverkusen, en la derrota por 2-1 ante Ingolstadt, por la Bundesliga.

Publicidad

Publicidad

ver también La gran alegría que le regala Charles Aránguiz a la Universidad de Chile: “Un orgullo…”

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Con la presencia de Charles Aránguiz en cancha, Universidad de Chile tendrá una preparación de 10 días para su próximo encuentro, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, cuando enfrente a Lanús de Argentina en el Estadio Nacional, el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.