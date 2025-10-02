Si bien muchas dudas había sobre las renovaciones en Universidad de Chile, la situación comienza a tener claridad con la extensión del contrato de dos de sus mayores figuras.

El Romántico Viajero si bien tiene como mayor objetivo en estos momentos la semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús, en silencio ya trabaja en lo que será la conformación del plantel 2026. Para esta misión, ya dieron un importante paso.

Las renovaciones de Universidad de Chile

Durante los últimos días, mucho se comenzó a hablar de los jugadores de Universidad de Chile que finalizaban su vínculo con el club y cual sería su situación. Marcelo Díaz de TNT Sports adelantó que tres jugadores no seguirían el próximo año.

Se trata de Ignacio Tapia, Nicolás Guerra y Cristopher Toselli. El primero no seguirá tras estar cuatro años en el club, mientras que Nicky War buscaría tener su primera aventura en el fútbol extranjero. Por último, el arquero incluso podría retirarse del fútbol a los 37 años.

Por otra parte, las prioridades para extender su contrato se habían centrado en tres: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Fabián Hormazábal. La de último asomaba como la más compleja, ya que es el titular de la selección chilena y a los 29 años, podría querer ir a otro mercado que le ofrezca mejores oportunidades económicas.

Claro que ahora el panorama está más claro. De acuerdo a la información de Radio ADN, Universidad de Chile concretó la continuidad de Aránguiz y Hormazábal. El primero cumplió la cantidad de minutos establecidos en su contrato para extender el vínculo, mientras con el lateral se llegó a un acuerdo.

Por ahora solo queda pendiente la situación de Marcelo Díaz, la cual debería tener respuesta en los siguientes días. Vale recordar que Javier Altamirano también seguirá en el club tras ser usada la opción de compra con Estudiantes de La Plata, mientras Israel Poblete tiene acordada de palabra su extensión.