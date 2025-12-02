Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile recupera a Fabián Hormazábal: la gran sorpresa ante Coquimbo Unido

El lateral superó sus dolencias físicas por lo que fue citado para enfrentar a los piratas: ¿Será titular en Santa Laura?

Por Cristián Fajardo C.

Fabián Hormazábal vuelve como sorpresa en la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFabián Hormazábal vuelve como sorpresa en la U.

Universidad de Chile se alista para enfrentar esta jornada a Coquimbo Unido, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, en un duelo clave en las aspiraciones por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Uno de los grandes problemas que ha tenido que resolver el todavía entrenador de la U tiene que ver con los lesionados, donde la mirada estaba puesta en Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero.

Ambos jugadores salieron lesionados en el encuentro ante O’Higgins en Rancagua, donde el lateral tenía las opciones más claras en volver a la citación ante el campeón del fútbol chileno.

Algo que fue confirmado, porque Hormazábal será considerado en la citación para enfrentar a los piratas, por lo que tiene grandes chances de poder estar desde la partida.

Fabian Hormazábal se lesionó en el duelo ante O’Higgins. Foto: Andres Pina/Photosport

Fabián Hormazábal la gran sorpresa de la U

Como ha sido una costumbre los últimos partidos, Gustavo Álvarez no confirmó la formación titular tras el último entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, donde deja la expectación hasta la última charla técnica.

Según confirmó el medio Emisora Bullanguera, lo que sí dejó en claro es la lista de citados, donde aparece Fabián Hormazábal como uno de los considerados para el choque ante Coquimbo.

El jugador superó las dolencias físicas por lo que será considerado por el entrenador, donde resta saber si estará entre los once titulares que saltarán a la cancha en Santa Laura.

Una buena noticia, teniendo en cuenta que, aparte de Guerrero, no podrá contar con Matías Sepúlveda ni Lucas Assadi, en un duelo clave para anotarse en la Copa Libertadores.

