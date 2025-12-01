Alejandro Domínguez concreta nuevo ninguneo de la Conmebol hacia Chile

Si existe una relación en el fútbol sudamericano que pareciera no tener vuelta es la que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con Chile. Una nueva prueba de aquello se reflejó en la última definición de la Copa Libertadores.

Un corte que data desde el 2019, cuando nuestro país declinó ser sede de la definición del máximo certamen continental, en medio del Estallido Social, además de “indicaciones” del Gobierno de turno que cayeron mal en la organización.

De allí en más, la Conmebol se olvidó de poner a Chile como sede de las finales de sus torneos, lo que se ratificó en Lima cuando el presidente Domínguez oficializó dónde se jugarán las definiciones de Libertadores y Sudamericana para 2026 y 2027.

Conmebol vuelve a ningunear a Chile

“El próximo año (2026), la Final de la Libertadores se va a hacer en Montevideo y la Final de la Sudamericana va a ser en Barranquilla“, indicó el dirigente paraguayo a ESPN, en referencia a los Estadios Centenario en la capital uruguaya y el Metropolitano de la ciudad colombiana.

Ya para 2027, el presidente de Conmebol expresó que “se propusieron tres países o tres ciudades para la Final de la Libertadores en 2027, y hay que hacer ahora el proceso”, para luego detallar los candidatos entre los cuales no se incluye a Chile.

“Está La Plata (en Argentina) con el estadio nuevo, el ‘Tricampeones del Mundo y Diego Maradona’, el Maracaná (en Rio de Janeiro) o Brasilia (capital de Brasil) y también Asunción de vuelta se volvió a postular ya para la Final de la Libertadores, estamos hablando de 2027″, finalizó Alejandro Domínguez.

Cabe señalar que sobre la Final de la Copa Sudamericana 2027, la dirigencia manifestó que le dará una nueva oportunidad a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, que no pudo albergar la definición de este año.

¿Qué chances tiene nuestro país de recibir torneos sudamericanos?

Hasta el momento, la única instancia que Conmebol le podría otorgar a Chile sería la organización de la Copa Libertadores Femenina del próximo año, una iniciativa que encabeza el Club Social y Deportivo Colo Colo, que cuenta con el apoyo de la ANFP.

