La Conmebol ya trabaja pensando en lo que será la temporada 2026, por lo cual ya tienen decididas las ciudades donde se jugarán las finales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año.

En todo Sudamérica se vive y se respira fútbol, por lo que las dos competiciones de clubes más importantes del continente despiertan pasión en todos los rincones donde esté rodando un balón. Por esta razón, ya se piensa en lo que será la siguiente temporada de estos torneos.

Las finales de Libertadores y Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana tuvo como campeón a Lanús luego de vencer a Atlético Mineiro en lanzamientos penales, en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. La Copa Libertadores por su parte, definirá al equipo ganador entre Flamengo y Palmeiras, quienes se medirán en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

ver también Las 70 millones de “razones” de Conmebol para que Final de Libertadores sea a partido único

La Conmebol de a poco comienza a tirar las líneas de lo que será la temporada 2026, para lo cual ya definió las ciudades que recibirán a las finales continentales del próximo años. ¿Alguna en Chile? No, ni cerca.

La final de la Copa Libertadores 2026 será en Montevideo, Uruguay. Si bien no está definido el recinto, todo apunta a que sería en el Estadio Centenario. Las otras opciones son el Gran Parque Central de Nacional o el Campeón del Siglo de Peñarol, según indicó UOL Esporte.

En cuanto a la Copa Sudamericana, la propia Conmebol confirmó que la final del 2026 será en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Además, anunciaron también que la definición de 2027 será en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Publicidad

Publicidad

La Libertadores y Sudamericana ya tienes sus sedes en 2026. Imagen: Getty

De esta manera, quedaron definidas las finales continentales del 2026. Desde que se instauró el formato a partido único, Chile no ha recibido ninguna. Estaba programada que la definición de la Libertadores 2019 fuera en Santiago, pero por el Estallido Social se terminó yendo a Lima.