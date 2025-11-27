Una daga al corazón de los futboleros sudamericanos fue la que propinó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, al echar por tierra el mayoritario deseo de los hinchas para modificar el formato para la Final de Copa Libertadores.

“Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido. Son 90 minutos; si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos y, si aun así no se define, se va a penales. Pero en un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades”, afirmó el directivo paraguayo.

Pero más allá de mantener la postura de que la final de Copa Libertadores se juegue a partido único, existe una poderosísima razón para que en Conmebol hagan caso omiso al petitorio de los hinchas sudamericano. Aunque en realidad son 70 millones de razones.

La poderosa razón para mantener Final de Copa Libertadores a partido único

Quien reveló esta situación fue Juan Emilio Roa, director comercial de Conmebol, que en diálogo con Radio Programas del Perú (RPP) indicó las multimillonarias ganancias que le reportará a ese país el albergar la definición del torneo continental.

“Hoy tenemos un cálculo aproximado de 70 millones de dólares o un poco más, obviamente esos números se afinan una vez terminada la final y que nosotros accedamos a ciertos datos oficiales de allí también, pero es ese el valor aproximado que va a tener el Perú“, indicó.

Pero hay otro factor que toma en cuenta Conmebol, y es que los cálculos oficiales apuntan que a la final de Copa Libertadores llegarán “50 mil hinchas de Flamengo y Palmeiras, pero hay gente que compra tickets de otros países, y vienen de otros países, inclusive de Europa, gente de Inglaterra y España, que vienen a vivir estas finales año a año”.

¿Cuánto dinero se llevará el campeón?

Sobre el premio para el ganador de la Copa Libertadores, el directivo de Conmebol admitió que “se lleva 24 millones de dólares, es el cheque que se lleva, pero se suman otros valores, que depende de la fase en la que entró el equipo, pero hablamos de un poco más de 30 millones de dólares de ganancia”.

¿Cuándo se juega la definición?

La Final de la edición 2025 de la Copa Libertadores de América, entre los equipos brasileños de Flamengo y Palmeiras, se disputará este sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

