Palmeiras o Flamengo: La IA revela el nuevo campeón de Copa Libertadores

Comenzó la cuenta regresiva para la final de Copa Libertadores. Palmeiras y Flamengo emprenden vuelo hacia Perú para disputar la definición del torneo más importante del continente.

Tras disputar la antepenúltima fecha los protagonistas vivieron realidades totalmente opuestas. El “Verdao” perdió por 3-2 ante Gremio y quedó como escolta con 70 unidades. Mientras que Flamengo igualó en su visita con Atlético Mineiro y cerró como puntero del Brasileirao con 75 puntos.

Sin embargo, el rendimiento en la liga local queda de lado ya que el sábado será un partido aparte en el estadio Monumental de Perú. Por lo que ya se analiza qué equipo llegar mejor a la definición del torneo.

¿Quién gana Palmeiras vs Flamengo?

Ante la pregunta más consultada en los últimos días, la IA de Google Gemini se aventuró a predecir quién será el próximo campeón de la Copa Libertadores.

“Si nos vamos a los números fríos de la temporada 2025, la balanza se inclina hacia Río de Janeiro. Los dirigidos por Filipe Luís (quien ha revolucionado el banquillo rubro-negro) le han tomado la medida táctica al equipo de Abel Ferreira este año”, indicó de entrada a favor del equipo de Erick Pulgar.

Flamengo y Palmeiras disputarán la final de Copa Libertadores 2025 este sábado 29 de noviembre.

“Sin embargo, dar por muerto al Palmeiras en una final de Libertadores es un error de novato”, recalcó. En especial por la presencia de jugadores como Vitor Roque, Felipe Anderson y José Manuel López.

Ahora al momento de hacer su predicción, Gemini detalla que Flamengo tiene un 60% de favoritismo. Mientras que Palmeiras se queda con el 40% restante para ser campeón. “Será un partido con goles. Flamengo intentará imponer condiciones desde el inicio, pero si Palmeiras aguanta el primer tiempo y lleva el partido al terreno físico y emocional, sus chances subirán drásticamente”, sentenció.

