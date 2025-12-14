Colo Colo tiene algunas ventajas de cara al 2026. La primera: no tendrá que participar en ninguna competencia internacional, por lo que las energías estarán puestas en el plano local. Otra: el 2025 fue un año con tal cantidad de errores, que es muy difícil hacerlo peor y se puede aprender de los errores

Y desde ya se empieza a armar el equipo que sostendrá la campaña del próximo año. Sin lugar a dudas, muchos partirán. Otros tantos se integrarán y, finalmente, el plantel quedará listo par afrontar de la mejor manera posible los 101 años.

Manley Clerveaux es uno de los que asomó como alternativa del Cacique durante mucho tiempo, pero, de repente, empezó a complicarse su paso a la Adulta. Problemas de comportamiento y decisiones técnicas lo marginaron. Ahora, se iría de préstamo.

Las buenas noticias para el haitiano

Desde Colo Colo decidieron que Manley Clerveaux se irá a préstamo. La idea desde la dirigencia tiene que ver con la falta de minutos en el Cacique, lo que lo tendría sin poder crecer.

En búsqueda de minutos, decidieron que, por lo menos hasta 2027, Manley Clerveaux se vaya a préstamo. Pero, hay un punto que juega a favor del haitiano en ese sentido. Se trata de un cambio en el reglamento de la ANFP.

Resulta que el Concejo de Presidentes de la ANFP decidió que, a partir de 2026, los extranjeros con residencia definitiva en Chile también sumen a los minutos Sub-21. En 2025, Clerveaux no le sumó al Cacique.

Clerveaux partirá del Cacique | Photosport

¿Cuántos minutos ha sumado Manley Clerveaux en el primer equipo de Colo Colo?

Pese a que en la Sub-21 es un fijo, Manley Clerveaux tuvo pocas posibilidades en el primer equipo albo. Sumó un minuto en la Liga de Primera 2025, cuando entró sobre el final de la goleada por 4-0 a Deportes Iquique.

Luego, en Copa Chile, jugó doce minutos en el triunfo ante Unión San Felipe. Sin embargo, a partir de allí, su presencia se fue esfumando. De hecho, en la Supercopa sonó como un jugador que podía entrar desde la banca, pero Fernando Ortiz desechó esa opción.

