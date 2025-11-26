Es tendencia:
La decisión sin vuelta atrás de la Conmebol con la Copa Libertadores: “Nos pareció más justo…”

El presidente del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, se refirió al formato de la final del torneo continental.

Por Carlos Silva Rojas

Flamengo y Palmeiras jugarán la final de la Copa Libertadores 2025.
Una nueva final de la Copa Libertadores de América se jugará este sábado, cuando Flamengo y Palmeiras busquen quedarse con el torneo continental.

La hegemonía de los equipos brasileños es total, porque desde 2019 vienen ganando el certamen de clubes más importante que organiza la Conmebol y en 2025 no será la excepción.

El partido entre cariocas y paulistas se jugará en el estadio Monumental de Lima y el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, defendió la decisión de mantener la final a partido único.

Palmeiras o Flamengo: La IA revela el nuevo campeón de Copa Libertadores

Alejandro Domínguez descarta el regreso de las finales de ida y vuelta en la Copa Libertadores

El dirigente paraguayo señaló este miércoles que las finales a partido único se mantendrán, pese a la nostalgia que genera para muchos las definición de ida y vuelta.

“Debo admitir que las finales de ida y vuelta marcaron la historia de ambos campeonatos”, dijo de entrada Domínguez.

Pero luego fue claro en señalar que “lo que sí vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido”.

La Copa Libertadores seguirá definiéndose a final única. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido. Son 90 minutos; si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos y, si aun así no se define, se va a penales. Pero en un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades”, explicó.

Para cerrar, Alejandro Domínguez sentenció que “no solamente el espectáculo es más seguro, sino que también le damos exactamente la misma oportunidad a ambos clubes”.

Revelan polémica decisión de Conmebol para sede de la Final de Copa Libertadores 2026

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo?

La final de la Copa Libertadores de América entre Palmeiras y Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental de Lima.

