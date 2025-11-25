Este sábado se definirá la edición 2025 de la Copa Libertadores, donde el Estadio Monumental de Lima, en Perú, recibirá el duelo por el título entre los cuadros brasileños de Flamengo y Palmeiras. Pero en Conmebol ya comienzan a pensar en la edición del 2026.

De hecho, en las últimas horas desde Argentina surgió un rumor muy fuerte de que el ente rector del fútbol sudamericana ya tiene visto el escenario que albergará la Final del próximo certamen continental, que para sorpresa de nadie sería al otro lado de la Cordillera.

¿Dónde sería la Final de la Copa Libertadores 2026?

Fue el relator trasandino Sebastián Infanzon que en su cuenta de X afirmó que “existen grandes chances de que La Bombonera sea elegida como sede de la final del próximo año”, información que complementó el periodista Luciano Cofano, del espacio partidario A Todo Boca.

“En Boca Juniors saben que desde cúpulas altas del fútbol argentino y sudamericano se trabaja para que el recinto sea donde se juegue la definición de la Copa Libertadores 2026″, indica el también narrador, que a su vez agrega que “lo ven con buenos ojos y saben que Conmebol ‘les debe’ una“.

Sin embargo, según la información del reportero Marcos Bonocore, de TNT Sports Argentina, “no hubo comunicación hacia la dirigencia xeneize para mostrar interés ni tampoco hubo una revisión al estadio durante 2025. Motivo por el cual puertas adentro desconocen si la posibilidad es real o se trata de una simple versión”.

¿Cuándo se define la edición 2025?

La final de la presente Copa Libertadores de América, que enfrentará a los brasileños Flamengo y Palmeiras, se disputará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. El pitazo inicial se dará a las 18:00 horas (de Chile).