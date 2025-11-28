Cuando este sábado en el Estadio Monumental de Lima se enfrenten Flamengo y Palmeiras, no sólo marcará la séptima final de la Copa Libertadores entre equipos brasileños. Sino que pondrá punto final a una hegemonía que viene hace 67 años.

Hasta el 2018, con la recordada final entre Boca Juniors y River Plate en Madrid, el fútbol argentino era completo dominador del certamen continental con un total de 25 títulos repartidos entre ocho equipos. A partir del año siguiente, el gigante sudamericano se hizo imparable.

Las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores, con la actual incluida, las ganaron equipos brasileños, y esa distancia que existía con los cuadros trasandinos, no sólo se redujo a su mínima expresión. A partir de 2025 entrarán a la historia.

Brasil acaba con hegemonía argentina en Copa Libertadores

Desde la primera edición del torneo organizado por Conmebol, en 1960, fueron los equipos del otro lado de la Cordillera quienes acapararon los títulos. En cuanto a los brasileños, sólo el Santos de Pelé ganó un bicampeonato en los primeros años del torneo.

Tras eso, no fue hasta 1976 que Cruzeiro acabó con la supremacía rioplatense, pasaron cinco años hasta que Flamengo conquistó la Libertadores en 1981 y dos más tarde con Gremio en 1983. De allí en más, no fue hasta 1992 que volvieron a estar en el primer puesto, con São Paulo.

Ya en el siglo 21, si bien hubo equipos campeones de América, no fue hasta el 2019, cuando el Mengão derrotó a River, que inició una hegemonía que a la luz de las inversiones que realizan los equipos del continente, parece estar muy lejos de terminar.

Títulos por país de “La Gloria Eterna”

PAÍS TÍTULOS CLUBES Argentina 25 Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1), San Lorenzo (1) Brasil 24 (serán 25 en 2025) São Paulo (3), Santos (3), Grêmio (3), Palmeiras (3), Flamengo (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1) Uruguay 8 Peñarol (5), Nacional (3) Colombia 3 Atlético Nacional (2), Once Caldas (1) Paraguay 3 Olimpia (3) Chile 1 Colo Colo (1) Ecuador 1 Liga de Quito (1)

¿Cuándo se juega la Final?

La definición de la edición 2025 de Copa Libertadores, entre Flamengo y Palmeiras, se disputará este sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

