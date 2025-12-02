Pronósticos Athletic Club vs Real Madrid: los Merengues van por el liderato de LaLiga

RedGol te ofrece los mejores pronósticos deportivos para apostar en Athletic Club vs Real Madrid en el marco de la fecha 19 de la liga española.

Athletic Club y Real Madrid se enfrentarán este miércoles 3 de diciembre en el Estadio San Mamés, en el marco de la fecha 19 de LaLiga. El Merengue arrastra tres empates consecutivos en el certamen, una racha que lo hizo perder el liderato, aunque puede recuperarlo si suma los tres puntos y recibe una ayuda con el resultado de Atlético de Madrid vs Barcelona. Por su parte, el elenco bilbaíno acumula 20 puntos y llega con envión tras vencer 2-0 a Levante.

En la previa del partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que consideres antes de hacer tus apuestas. Además, puedes consultar los mejores códigos promocionales para optimizar cualquier estrategia.

Pronósticos para apostar en Athletic Club vs Real Madrid

Anotará en cualquier momento: Kylian Mbappé 1.80 Tiros de esquina de Athletic Club: Más de 4.5 1.90 Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 2.5 2.00

Kylian Mbappé, simplemente demoledor

Mbappé es uno de los futbolistas más determinantes de la temporada europea: viene de marcar un gol ante Girona, apenas unos días después de firmar un póker frente a Olympiakos por la Champions League.

El delantero francés, de 26 años, acumula 23 goles en 19 partidos con el Real Madrid en esta campaña, además de seis anotaciones en cinco encuentros con la selección de Francia.

Anotará en cualquier momento: Kylian Mbappé – 1.80 en bet365

Los córners de los de Bilbao ante el Madrid

En cinco de los siete encuentros que disputó en el Estadio de San Mamés, el Athletic Club ejecutó más de cuatro saques desde la esquina.

Tiros de esquina de Athletic Club: Más de 4.5 – 1.90 en bet365

Thibaut Courtois, clave para la defensiva merengue

Thibaut Courtois ha sido determinante en los últimos partidos del Real Madrid, incluso para evitar derrotas en los dos compromisos más recientes de LaLiga. El arquero registró tres atajadas ante Girona y cuatro frente a Elche.

También mostró gran solidez contra el Liverpool en Anfield, con ocho intervenciones en total, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo.

El belga ha alcanzado al menos tres atajadas en cinco de sus últimos siete encuentros con el cuadro madrileño.

Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 2.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Athletic Club vs Real Madrid

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Athletic Club vs Real Madrid: últimos partidos