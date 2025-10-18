¡Es oficial! Este sábado se hizo el esperado sorteo del ATP 500 de Viena donde verá acción Alejandro Tabilo (73°). La raqueta nacional debutará frente a Aleksandr Búblik (16°), por la ronda de 32 del torneo austriaco.

Esta será la primera vez que se enfrentarán el chileno contra el kazajo en el circuito y el ganador de la llave se medirá en los 16 mejores al vencedor del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo y el estadounidense Alex Michelsen ¿Qué pasa si gana ambos duelos? Jannik Sinner asoma en el horizonte y podrían toparse en unos eventuales cuartos de final.

ver también ¡Sinner es el Rey! Derrota a Alcaraz en el Six Kings Slam y gana el premio “récord” del tenis

El chileno llega a este encuentro en Viena tras caer justamente en los cuartos de final del Challenger de Olbia ante el español Pablo Carreño por marcadores de 3-6, 6-1 y 6-7, su rival en Viena en tanto, también cayó, pero en la primera ronda del China Open frente al francés Adrian Mannarino en tres sets.

¿Cuándo juega Tabilo? Todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Aleksandr Búblik?

El enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Aleksandr Búblik por la ronda de 32 del ATP de Viena está programado para este lunes 20 de octubre en horario a confirmar.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Viena?

El ATP 500 de Viena, con Alejandro Tabilo como participante, será transmitido por las señales de ESPN, sin embargo, se desconoce las señales para ver al chileno por el momento.

Por streaming, en tanto, sí o sí, podrás ver al chileno, así como a los otros participantes, de forma online y en vivo a través de la plataforma de Disney+.

Publicidad

Publicidad