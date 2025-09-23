Uno de los personajes más controvertidos en el circuito ATP es el kazajo Alexander Bublik (19°), quien ha tenido este 2025 la mejor temporada de su carrera.

Esta jornada ganó el título en el ATP Hangzhou de China al vencer al francés Valentín Royer por 6-4 y 6-4, obteniendo así su octavo título y el cuarto título del año tras Halle, Gstadd y Kitzbuhel, con lo que se sitúa segundo en el ranking de más trofeos en 2025: solamente es superado por Carlos Alcaraz, ganador de siete torneos.

El odio de Bublik por el tenis

Lo sorprendente es que Bublik ha señalado públicamente que no le gusta el tenis y que juega simplemente porque es un trabajo, en el cual puede amasar una buena fortuna.

El año 2023 dio una entrevista en el que se mostró muy sincero. “Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista”, estableció.

Bublik ha tenido una temporada brillante este 2025

Agregó que “solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato” y añadió que a pesar de haber ganado 10 millones de dólares en premios, más lo que le entregan los patrocinadores, “no creo que haya ganado lo suficiente, de lo contrario ya me habría retirado“.

Publicidad

Publicidad

El show en Chile por Copa Davis

Bublik vino a Chile a jugar Copa Davis ese mismo 2023. Y meses después, en el podcast All on the table, manifestó que fue una de las peores experiencias de su vida.

“Jugamos contra Chile el año pasado y no estoy seguro de volver a hacerlo, porque levantabas la cabeza y la gente te mostraba todo lo que piensa de ti. Nos tiraban botellas. Todos nos quejamos, pero ahí es absolutamente normal“, manifestó aunque eso nunca se vio en la cancha.

ver también El día que Alejandro Tabilo reveló quién es su ídolo en el tenis chileno: “Quería ser como él…”

En el duelo ante Nico Jarry, en esa serie, rompió su raqueta contra el piso la verse superado y se ganó una fuerte pifiadera por parte de la gente.

Publicidad

Publicidad

“Obviamente la experiencia es bastante diferente si la comparo con partidos que me ha tocado jugar en Francia o en Inglaterra, donde el público se comporta de una manera diferente. Es entendible, porque estoy de visita aquí, no tengo nada que decir”, manifestó después en conferencia de prensa.