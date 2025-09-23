Es tendencia:
El día que Alejandro Tabilo reveló quién es su ídolo en el tenis chileno: “Quería ser como él…”

El chileno se coronó campeón del ATP 250 de Chengdú, China ganándole a Musetti.

Por Franccesca Arnechino

Alejandro Tabilo confesó quién es su ídolo en el tenis chileno.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlejandro Tabilo confesó quién es su ídolo en el tenis chileno.

Alejandro Tabilo (112°) tuvo una excelente actuación durante toda la semana en el ATP 250 de Chengdú, China, coronando su gran desempeño al vencer en una final épica al italiano Lorenzo Musetti (9°).

El tenista chileno avanzó desde la fase de clasificación y demostró que está en condiciones de competir contra los mejores del circuito a nivel mundial, logrando un triunfo destacado frente a un jugador del Top Ten, quedándose con el título con ajustado marcador de 6-3, 2-6 y 7-6 (5) en Asia.

Alejandro Tabilo revela quién es su ídolo en el tenis chileno

Alejandro Tabilo,fue invitado en julio al programa Te lo Cedo de Rodrigo “Sepu” Sepúlveda. Instancia en la que, en una entrevista íntima y honesta, el zurdo nacional repasó los hitos más importantes de su carrera, su lucha personal con el peso y el alto rendimiento, y su anhelo de meterse definitivamente en la élite del tenis mundial.

En la instancia, Tabilo rindió homenaje a su ídolo chileno: “Para mí, el “Chino” Ríos es lejos el mejor que ha tenido Chile. Veía sus videos en YouTube una y otra vez. Quería ser como él”, afirmó.

También tuvo palabras para Nicolás Massú, actual capitán de Copa Davis: Es una gran persona. Entrenar con Fernando González y estar rodeado de ellos era un sueño hecho realidad para mí”.

El tenista recordó también su histórica victoria sobre el que, para muchos, es el mejor tenista de la historia en el Masters 1000 de Roma de 2024Novak Djokovic, con tremenda declaración: “Si le gané a Djokovic, puedo ganarle a cualquiera.

