Tocó el Top 10, fue la gran sorpresa de la ATP y revela que pensó en el retiro: “Consideré finalizar…”

Uno de los mejores tenistas de la temporada fue quizá el jugador más controvertido del circuito. Estamos hablando del kazajo Alexander Bublik, quien rosó el Top 10.

El Loco Bublik tuvo un 2025 memorable en la ATP y los números hablan por si solos, ya que ganó cuatro títulos, rematando en en casillero 11° del mundo.

El polémico jugador de origen ruso se ha caracterizado en su carrera por las polémicas, pero este año hizo un clic, justo cuando pensó en colgar la raqueta.

La fuerte declaración de Alexander Bublik

Alexander Bublik le dio una extensa entrevista a Tennis Magazin, donde reconoció que pensó en retirarse a inicio de 2025 si es que salía del Top 100 del ranking mundial.

“Acabé muy insatisfecho conmigo mismo al final de la temporada pasada, incluso a principios de esta. De hecho, consideré finalizar mi carrera porque tenía la preocupación de salir del Top 100, eso lo habría cambiado todo”, contó el kazajo.

Alexander Bublik tuvo una gran temporada. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

“Intenté mantener la variedad de mi juego, de repente me volví mucho más estable. También un poco mis entrenamientos, por ejemplo, mejorando mucho mi derecha, especialmente sobre tierra batida. Gané mucha confianza en mí mismo en los torneos Challenger, luchando por volver arriba en las clasificaciones. Mejoré mi forma física, además un cambio de raqueta que fue clave, un modelo mucho más ligero fijando el peso en 291 gramos”, dio la receta del triunfo.

Alexander Bublik dejó de ser ese jugador talentoso que daba espectáculos, pero que no ganaba partidos y ahora es uno de los mejores en la ATP.