El polémico Nick Kyrgios sorprende al mundo y asegura que ahora es otro: “No sé si es un milago”

Para muchos es el jugador más talentoso que vieron. Para otros es el más loco. Para algunos el más polémico. Estamos hablando del australiano Nick Kyrgios (652° del mundo), que ha jugado muy poco en el circuito en 2025.

El oceánico se ha perdido casi toda la temporada por una lesión de rodilla. De hecho, apenas jugó cinco partidos oficiales en el año, con una victoria y cuatro derrotas.

El ex número 13° del ranking ATP conversó con Australian Asocciated Press y contó que su recuperación va viento en popa, es más, la califica casi como un milagro.

Nick Kyrgios prepara su regreso al circuito ATP

El australiano Nick Kyrgios cree que podrá volver a jugar profesionalmente, de hecho, aseguró que ya no siente dolor tras las sesiones que realiza con su fisioterapeuta.

“Honestamente, creo que has sido la primera persona de la prensa a la que se lo he contado, pero el último mes para mí ha sido, no sé qué ha pasado con mi rodilla, algo ha cambiado en el último mes, no sé qué es. Anoche estuve con mi masajista y mi fisioterapeuta y algo ha cambiado en mi rodilla. Ya no está hinchada. Ya no me duele después de la sesión”, dijo el tenista oceánico.

Nick Kyrgios quiere volver al circuito ATP. (Photo by Al Bello/Getty Images)

“No sé si llamarlo milagro o qué, pero siento la rodilla como si me hubiera rejuvenecido un par de años. Si supero todo esto, estaré listo para jugar“, agregó.

Nick Kyrgios apunta a su regreso para la temporada 2026 y tiene en la mente el torneo en el que quiere volver a jugar.

“Todo está muy reciente en este momento, pero literalmente ayer les dije a mis agentes que existe la posibilidad de que me encantaría volver a jugar en Brisbane en individuales”, cerró.

