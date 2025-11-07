Aryna Sabalenka enciende la histórica “Batalla de los Sexos” contra Nick Kyrgios: “Puedo ganar”

Un partido histórico se jugará el 28 de diciembre, cuando en Dubai se vean las caras la bielorrusa Aryna Sabalenka ante el australiano Nick Kyrgios, en la llamada “Batalla de los Sexos”.

El duelo entre la número 1 del mundo y el oceánico que no juega desde marzo pasado tiene mucho interés mediático, para ver si la europea le puede competir al ex número 13° del planeta.

Para Sabalenka será un desafío especial, aunque aclaró en diálogo con The National que es Kyrgios el que tiene mucho por perder en dicho juego de exhibición.

Sabalenka no le teme a Kyrgios

La mejor jugadora del mundo quiere dejar bien parada a la WTA y asegura que se tomará el compromiso con el oceánico con mucha seriedad.

“Considero que es un partido difícil de afrontar para él, porque pase lo que pase, sale perdiendo. En cambio, para mí es lo contrario. Si gano el partido, será algo de lo que se hablará muchísimo, mientras que si lo pierdo se considerará algo lógico, siempre y cuando logre competir y no me lleve una paliza tipo 6-0. Quiero dar mi mejor rendimiento, obligarle a que se esfuerce al máximo”, dijo la europea.

“Voy a tomármelo muy en serio, jugaré a pleno rendimiento y espero contribuir a seguir promoviendo el tenis femenino, y seguir los pasos de Billie-Jean King. Preveo que será un gran espectáculo, él es un auténtico showman. Siento que si jugara contra algún tenista que lleve tiempo compitiendo con normalidad, lo tendría muy difícil, pero contra Nick creo que tengo opciones de ganar“, agregó.

Nick Kyrgios se medirá con Aryna Sabalenka en Dubai. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Por último, Aryna Sabalenka contó que tiene en mente una sorpresa especial para amedrentar a Nick Kyrgios.

“Me encantaría incorporar a Novak a mi equipo para este partido, creo que ejercería una presión extra sobre Kyrgios. De hecho, le he comentado a él que Djokovic me va a ayudar con la táctica del encuentro y le recordé que siempre le ganó, así que probablemente, tendrá problemas contra mí”, cerró.

