Colo Colo tiene un trascendental partido esta jornada en el estadio Santa Laura, donde busca acercarse a los puestos de la clasificación a las copas internacionales que entrega la Liga de Primera 2025.

Por lo mismo, es importantísima una victoria en la fecha 27 en la visita a Unión Española, donde una de las grandes bajas es la de Arturo Vidal quien está regresando de una lesión.

Pese a esto, el King se dejó caer en el reducto de la Plaza Chacabuco para acompañar a sus compañeros, donde incluso se la jugó con un resultado para el partido.

Consultado a distancia por Redgol, Vidal se la jugó con un marcador amplio en favor de Colo Colo: “Obvio que ganamos, papá”.

Colo Colo vista a Unión Española por la Liga de Primera 2025. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Minuto a minuto: Unión Española recibe a Colo Colo en un duelo de necesitados

¿Qué resultado dijo Arturo Vidal?

Fue en el ingreso al estadio Santa Laura donde Arturo Vidal manifestó toda la confianza en el trabajo que puede realizar Colo Colo en la visita a Unión Española, cuando quedan cuatro fechas para el final del torneo.

Publicidad

Publicidad

Con la idea de acercarse al grupo de los que están clasificando a las copas internacionales, el King le dio la bendición a sus compañeros para mantener vivas las esperanzas.

“3-0 vamos a ganar”, dijo al micrófono de Redgol, donde luego se fue a tomar posición con un grupo de amigos para poder ver el partido sin problemas en Independencia.

ver también ¿Por qué no juega Arturo Vidal? El parte médico de Colo Colo vs Unión Española

Mira el video: