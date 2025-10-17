ver también Alejandro Tabilo vuelve a sufrir para avanzar en Challenger de Olbia: Ante el 293° del mundo

Una jornada para el olvido fue la que tuvieron los chilenos Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) y Tomás Barrios (119°) en sus respectivos torneos tanto en Olbia (Italia) como en Curitiba (Brasil), lo que provocará movimientos en su clasificación.

Los dos nacionales llegaron hasta los cuartos de final en sus campeonatos. Mientras el zurdo de origen canadiense se medía con el español Pablo Carreño Busta (104°), el chillanejo hacía lo propio con otra de sus “bestias negras”, el paraguayo Daniel Vallejo (253°).

La mala jornada tenística de Tabilo y Barrios

En el caso de la mejor raqueta nacional, que sufrió más de la cuenta en sus duelos anteriores en Olbia con el local Lorenzo Carboni (446°) y el estonio Daniil Glinka (293°), volvió a jugar un duelo a tres sets ante un ex Top 10 que hizo pesar su experiencia.

Carreño Busta se llevó el primer set por 6-3, mas Tabilo arrasó en el segundo parcial por 6-1, para luego tener una manga final muy pareja que sólo se definió en el tie-break, donde el hispano logró dos mini quiebres para llevarse el triunfo final por 7-3.

En el caso de Tomás Barrios, en Curitiba venía de eliminar al local João Lucas Reis da Silva (209°) y al boliviano Murkel Dellien (279°), y se enfrentaba en la ronda de los ocho mejores del torneo ante el guaraní, que lo sacó de la Final del Challenger de Antofagasta.

El encuentro se extendió casi por tres horas, donde Vallejo se quedó con el parcial inicial por 6-3, luego fue el turno del chillanejo de ganar la manga siguiente por 7-6 (2), más en el set definitorio, el nacional sufrió un quiebre de servicio clave que derivó en su derrota final por 6-3.

¿Cuándo vuelven a jugar los chilenos?

Ambos jugadores nacionales continuarán con sus giras por Europa y Brasil, respectivamente. Alejandro Tabilo disputará desde la próxima semana el ATP 500 de Viena, en Austria, donde ingresa al cuadro principal. Por su parte, Tomás Barrios jugará el Challenger de Costa do Sauipe.

