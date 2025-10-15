Desde el 21 de febrero al 1 de marzo, el tenis tendrá una cita imperdible en Chile. Es que ATP de Santiago promete y desde ya dieron a conocer una de las estrellas que dirá presente.

Bajo el nombre de BCI Seguros ChileOpen 2026, el torneo en San Carlos de Apoquindo comienza a tomar forma. Y ahí, desde Europa llega el talento y el glamour.

Se trata de Matteo Berrettini, un eterno animdor del circuito y figura de Italia. En su currículum cuenta con haber jugado la final de Wimbledon en 2021 y ser número 6° del ATP.

La joya europea le manda mensaje al ATP de Santiago

Matteo Berrettini, actual n° 61 del mundo, fue confirmado por el ATP de Santiago para el torneo 2026. Al respecto, el ex top ten y figura del circuito ya dio sus primeras impresiones sobre la cita chilena.

“Estoy muy contento de confirmar que voy a jugar por primera vez en Chile, estoy muy contento de vivir toda la energía de los fans chilenos. Entonces nos vemos ahí, necesito mucha energía”, dijo el astro tano.

Publicidad

Publicidad

El BCI Seguros ChileOpen 2026 tuvo este año tuvo como campeón este año al serbio Laslo Djere, quien derrotó en la final al argentino Sebastián Báez. Precisamente, el trasandino había ganado el trofeo en 2024.

ver también “Es imposible competir”: Nico Jarry justifica su pronta baja del ATP 250 de Almaty

Ya más atrás en el calendario, Nicolás Jarry se coronó monarca en 2023, el español Pedro Martínez en 2022 y el 2021 fue Cristian Garin quien dejó el título en casa.

Así se presentó el italiano:

Tweet placeholder

Publicidad