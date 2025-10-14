Sorpresa causó en el ambiente tenístico chileno que en las horas previas a debutar en el ATP 250 de Almaty (Kazajistán) ante el local Timofey Skatov (236° del mundo), se diera a conocer que Nicolás Jarry (109°) se bajaba del torneo.

Según dio a conocer el portal Emol, el “Príncipe” indicó a la organización del torneo que se retiraba “por molestias en el codo derecho, una dolencia que arrastraba desde torneos anteriores”. Pero faltaba la palabra del oriundo de Santiago.

La misma llegó a través de su cuenta oficial en Instagram, la cual tiene 261 mil seguidores, donde Nico Jarry entregó una larga explicación respecto de su baja del torneo en Almaty y entregó plazos respecto a su recuperación, además de detallar qué ocurrirá con su calendario hasta final de año.

La triste explicación de Nico Jarry por baja en Almaty

“Estoy un poco triste. Lamentablemente llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado al 100 por ciento. No estoy pudiendo sacar, así que es imposible competir“, reveló quien hoy es la tercera mejor raqueta de nuestro país, por la baja que tendrá en el ranking tras esta decisión.

Sobre sus próximos pasos antes del cierre de 2025, Nico Jarry afirmó que “estoy haciendo todo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorarme para terminar bien y como se merece esta temporada, yendo día por día. Va mejorando poco a poco, pero más lento de lo que me gustaría“.

¿Cuándo volvería a jugar el “Príncipe”?

Tras conocerse su lesión, resta por conocer si Nico Jarry podrá jugar su próximo torneo, pues está inscrito para jugar el Challenger de Brest, que se disputará a partir del 20 de octubre en suelo francés.

Posterior a esto, si es que finalmente puede jugar, el “Príncipe” viajará hasta Eslovaquia para jugar el Challenger de Bratislava 2, a partir del lunes 27 de este mes. Y tras ello, cerrará su temporada 2025 en el ATP 250 de Atenas (Grecia), desde el 2 de noviembre.