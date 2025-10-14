Es tendencia:
La grave lesión que bajó a Nicolás Jarry del Challenger de Almaty a horas de su debut

El "Príncipe" acusó una nueva molestia física que le obligó a dejar el certamen que se juega en Kazajistán y el volver al Top 100 se aleja.

Por Alfonso Zúñiga

Nicolás Jarry se volvió a bajar de un torneo por lesión.
Nicolás Jarry se volvió a bajar de un torneo por lesión.

Se suponía que este martes, el chileno Nicolás Jarry (109° del ranking ATP) iba a hacer su debut en el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, donde iba a enfrentar al local Timofey Skatov (236°) en su vuelta al circuito profesional después de dos semanas.

Era la oportunidad para que el “Príncipe” no sólo sumara puntos para volver a meterse en el selecto grupo del Top 100 del planeta, sino también para regresar a los triunfos después de tres meses, cuando venció al brasileño Joao Fonseca (45°)en Wimbledon.

Sin embargo, cuando restaban minutos para que Jarry se presentara en el Almaty Arena, sorprendió a todos al comunicar su baja del torneo. Según apuntó Emol, la razón que esgrimió el chileno fue “por molestias en el codo derecho, una dolencia que arrastraba desde torneos anteriores”.

La grave lesión que vuelve a aquejar a Nico Jarry

Una mala noticia para el nieto de Jaime Fillol, pues pierde una oportunidad importante de sumar puntos para buscar meterse al cuadro principal del Australian Open 2026, y le traerá consecuencias en el ranking mundial del ATP.

Producto de esta baja en Almaty, Nico Jarry caerá cuatro puestos en la clasificación de tenistas profesional para llegar al 113° lugar con 551 puntos, y deja de ser el segundo mejor chileno del circuito, cediéndole el puesto a Cristian Garin que subió a la ubicación 107°.

Nicolas Jarry cae en el ranking ATP tras retirarse en Almaty (Getty Images)

Nicolas Jarry cae en el ranking ATP tras retirarse en Almaty (Getty Images)

¿Cuándo volvería a jugar el “Príncipe”?

Tras conocerse su lesión, resta por conocer si Nico Jarry podrá jugar su próximo torneo, pues está inscrito para jugar el Challenger de Brest, que se disputará a partir del 20 de octubre en suelo francés.

¿Hace cuánto que no gana un partido?

El “Príncipe” ya suma seis derrotas consecutivas en el circuito profesional tras su última victoria en Wimbledon ante Joao Fonseca, que ocurrió hace más de tres meses, el 4 de julio del 2025. Actualmente tiene un récord en la temporada de nueve victorias y 18 derrotas.

