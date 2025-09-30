Después de su paso por el US Open y una pausa obligada por el nacimiento anticipado de su hija, Nicolás Jarry (111°) reapareció en el Villena Open con la ilusión de retomar ritmo.

Pero la vuelta fue más áspera de lo planeado, porque cayó en dos sets, por 7-6(4) y 6-3, frente al alemán Tom Gentzsch (286°).

Lo llamativo es la diferencia de posiciones en el escalafón. Mientras Jarry figura en el puesto 111° del mundo, su rival está fuera del Top 250. Aun así, el alemán se quedó con los puntos claves y firmó un triunfo que pocos tenían en el libreto.

Jarry no pudo con el 286° del mundo

El duelo se extendió por dos horas y tres minutos y dejó algunas cifras que marcaron la diferencia.

Jarry no pudo aprovechar ninguna de sus 10 oportunidades de quiebre, mientras que Gentzsch sí capitalizó la única que tuvo.

Además, el chileno perdió el único tiebreak disputado, lo que inclinó la balanza.

El Príncipe deberá seguir buscando su mejor versión en el circuitom ya que con esta derrota, acumula seis partidos sin victorias. La última vez fue en Wimbledon.

Por ahora, no hay confirmación sobre cuál será su próximo torneo, pero lo cierto es que necesita sí o sí sumar rodaje.