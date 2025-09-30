Es tendencia:
El regreso amargo de Jarry: Un alemán 286° del mundo lo despachó en su debut en el Villena Open

El Príncipe volvió al circuito tras más de un mes de pausa, pero se topó con un duro estreno y quedó eliminado en primera ronda ante Tom Gentzsch.

Por Javiera López Godoy

Nicolás Jarry
© Getty ImagesNicolás Jarry

Después de su paso por el US Open y una pausa obligada por el nacimiento anticipado de su hija, Nicolás Jarry (111°) reapareció en el Villena Open con la ilusión de retomar ritmo. 

Pero la vuelta fue más áspera de lo planeado, porque cayó en dos sets, por 7-6(4) y 6-3, frente al alemán Tom Gentzsch (286°).

Lo llamativo es la diferencia de posiciones en el escalafón. Mientras Jarry figura en el puesto 111° del mundo, su rival está fuera del Top 250. Aun así, el alemán se quedó con los puntos claves y firmó un triunfo que pocos tenían en el libreto.

Jarry no pudo con el 286° del mundo

El duelo se extendió por dos horas y tres minutos y dejó algunas cifras que marcaron la diferencia. 

Jarry no pudo aprovechar ninguna de sus 10 oportunidades de quiebre, mientras que Gentzsch sí capitalizó la única que tuvo. 

Además, el chileno perdió el único tiebreak disputado, lo que inclinó la balanza.

El Príncipe deberá seguir buscando su mejor versión en el circuitom ya que con esta derrota, acumula seis partidos sin victorias. La última vez fue en Wimbledon.

Por ahora, no hay confirmación sobre cuál será su próximo torneo, pero lo cierto es que necesita sí o sí sumar rodaje.

