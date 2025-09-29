Con 38 años y tras una exitosa carrera que lo llevó a ser 9° del mundo, un italiano sigue haciendo noticia ya lejos del tenis. Se trata de Fabio Fognini, un polémico ahora ex jugador que se lanzó literal a las pistas.

Luego de haberse retirado en Wimbledon tras partidazo contra Carlos Alcaraz, el controvertido italiano fue tendencia este fin de semana en el concurso ‘Ballando Con Le Stelle’. Ahí, hizo pareja con la bailarina profesional Giada Lini.

“¡Qué emoción tan increíble tuvimos en el estreno! Gracias a todos por su apoyo y preocupación con sus votos y comentarios. Nos espera una nueva semana de entrenamiento, créannos, haremos todo lo posible para ofrecerles una actuación que recordarán por mucho tiempo”, dijo Fognini.

Sus polémicas en el tenis previo al baile

Fabio Fognini siempre hizo noticia por sus declaraciones en el tenis. Hizo pebre el ATP de Santiago por las canchas en 2023 y sacó ronchas ante Nicolás Jarry en 2018, cuando le ganó la final del ATP de Sao Paulo.

“La cancha es bastante mala. Hablé con mis compañeros en los vestuarios y no estamos contentos”, disparó aquella vez contra la organización chilena, aunque también tiene una historia de amor con nuestro país.

Publicidad

Publicidad

Es que no solo tenis y baile disfruta Fognini, sino que también es declarado hincha del fútbol y el Inter de Milán. Por ello, le gritó al mundo su admiración por Iván Zamorano.

“Crecí viendo a Ronaldo, Vieri, pero mi ídolo es Zamorano”, dijo el ahora bailarín, que en el tenis le ganó una final a Rafael Nadal, siendo uno de los pocos que lo batió en arcilla (tres veces).

Publicidad