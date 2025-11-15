Con impecables triunfos en cuartos de final, habrá clásico chileno en el Challenger de Montevideo. Ahí, será el retornado al top 100, Cristian Garin, el que se medirá ante Tomás Barrios.

Gago logró un impecable triunfo ante el paraguayo Daniel Vallejo (169°), por parciales de 2-6, 6-2 y 6-3. Por su parte, Tomi debió batallar hasta tarde para doblegar al español Carlos Taberner (104°), por 6-2, 2-6 y 7-6.

Este será el quinto enfrentamiento entre ambos chilenos, con un historial absolutamente parejo de dos triunfos para cada uno. Barrios está momentáneamente en la casilla 109° del ranking live, mientras que Garin alcanzó el puesto 99° del escalafón mundial, en gran noticia para Nico Mássu en Copa Davis.

¿Dónde ver a Cristian Garin vs Tomás Barrios?

El duelo entre Cristian Garin y Tomás Barrios se podrá ver por la plataforma de streaming Challenger TV, la cual es gratuita. Además, el clásico chileno estará disponible en Disney +.

Lo anterior, quiere decir que el encuentro entre chilenos no irá por TV, pero sí por ambas apps para seguirlo online.

¿A qué hora es el partido entre Garin y Barrios?

El duelo de semifinales entre Cristian Garin y Tomás Barrios está programado para las 18:00 horas de Chile. Esa será la segunda semifinal de la jornada en Uruguay, por lo que el ganador ya conocerá a su rival.

En la otra llave, serán el argentino Roman Burruchaga y el peruano Ignacio Buse quienes buscarán el salto a la definición, con la misión de amargarle el título al chileno que avance a la final.