Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

La polémica opinión de Bublik contra los doblistas del circuito ATP: “Es como ser campeón de pádel”

El kazajo volvió a la polémica tras decir que el circuito de dobles “no es tenis real”.

Por Javiera López Godoy

Alexander Bublik
© Getty ImagesAlexander Bublik

Alexander Bublik (24°) no tiene ningún problema en decir lo que piensa. El kazajo, que en 2021 fue finalista de dobles en Roland Garros junto a Andrey Golubev, minimizó esa hazaña sin pensarlo.

“Soy finalista de Grand Slam y ¿qué? Ni siquiera sé dónde está ese trofeo. Es inútil. Es como ser campeón de pádel”, lanzó en conversación con el medio Bounces.

Bublik se va contra el circuito de dobles

Bublik fue más allá, dejando claro que para él, el circuito de dobles no está a la altura del singles. 

Es aburrido, en cierto modo no es tenis real. Es para quienes no pueden jugar individuales. Juegan dobles y luego pasan al pádel o pickleball”, afirmó.

Y aunque disfruta practicarlo para mejorar su devolución, aseguró que no lo ve como competencia seria. “Excepto por el dinero, si alguien necesita efectivo extra, no le veo el punto”, lanzó.

Alexander Bublik y Andrey Golubev, subcampeones de dobles en Roland Garros 2021 (Getty Images).

Alexander Bublik y Andrey Golubev, subcampeones de dobles en Roland Garros 2021 (Getty Images).

Publicidad
CEO millonario le roba un gorro a un niño en el US Open, lo muestran en vivo y se ve obligado a pedir perdón

ver también

CEO millonario le roba un gorro a un niño en el US Open, lo muestran en vivo y se ve obligado a pedir perdón

“Soy mejor que la mitad de ellos”

Bublik no solo cuestionó el nivel del circuito, también comparó su propio recorrido con el de los doblistas.

“Hice una final de Slam, así que ahora puedo hablarles como si fuera uno de ellos. Soy mejor que la mitad de ellos, que nunca llegaron a una final. ¡Imaginen si la hubiera ganado! Les diría ‘Chicos, ustedes ni siquiera saben jugar tenis’”, dijo.

Un presente arrollador

Más allá de sus palabras controversiales, Bublik atraviesa un gran momento.

Este año alcanzó los cuartos de final de Roland Garros, levantó el título en Halle y ahora llega al US Open con una racha de 11 triunfos seguidos tras consagrarse en Gstaad y Kitzbühel.

Publicidad

Su próximo desafío será nada menos que Jannik Sinner, número uno del mundo, en la cuarta ronda del último Grand Slam del año.

Alexander Bublik en el US Open 2025 (Getty Images).

Alexander Bublik en el US Open 2025 (Getty Images).

Lee también
El descuido de Sinner que destapó su romance con la ex de un piloto de F1
Tenis

El descuido de Sinner que destapó su romance con la ex de un piloto de F1

Exponen a CEO millonario por vergonzoso robo a un niño en el US Open
Tenis

Exponen a CEO millonario por vergonzoso robo a un niño en el US Open

Defendió a Jarry, enojó a Italia y ahora enfrenta a Sinner en el US Open
Tenis

Defendió a Jarry, enojó a Italia y ahora enfrenta a Sinner en el US Open

El nuevo problema de la U con la Copa Sudamericana
U de Chile

El nuevo problema de la U con la Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo