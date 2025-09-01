Alexander Bublik (24°) no tiene ningún problema en decir lo que piensa. El kazajo, que en 2021 fue finalista de dobles en Roland Garros junto a Andrey Golubev, minimizó esa hazaña sin pensarlo.

“Soy finalista de Grand Slam y ¿qué? Ni siquiera sé dónde está ese trofeo. Es inútil. Es como ser campeón de pádel”, lanzó en conversación con el medio Bounces.

Bublik se va contra el circuito de dobles

Bublik fue más allá, dejando claro que para él, el circuito de dobles no está a la altura del singles.

“Es aburrido, en cierto modo no es tenis real. Es para quienes no pueden jugar individuales. Juegan dobles y luego pasan al pádel o pickleball”, afirmó.

Y aunque disfruta practicarlo para mejorar su devolución, aseguró que no lo ve como competencia seria. “Excepto por el dinero, si alguien necesita efectivo extra, no le veo el punto”, lanzó.

Alexander Bublik y Andrey Golubev, subcampeones de dobles en Roland Garros 2021 (Getty Images).

“Soy mejor que la mitad de ellos”

Bublik no solo cuestionó el nivel del circuito, también comparó su propio recorrido con el de los doblistas.

“Hice una final de Slam, así que ahora puedo hablarles como si fuera uno de ellos. Soy mejor que la mitad de ellos, que nunca llegaron a una final. ¡Imaginen si la hubiera ganado! Les diría ‘Chicos, ustedes ni siquiera saben jugar tenis’”, dijo.

Un presente arrollador

Más allá de sus palabras controversiales, Bublik atraviesa un gran momento.

Este año alcanzó los cuartos de final de Roland Garros, levantó el título en Halle y ahora llega al US Open con una racha de 11 triunfos seguidos tras consagrarse en Gstaad y Kitzbühel.

Su próximo desafío será nada menos que Jannik Sinner, número uno del mundo, en la cuarta ronda del último Grand Slam del año.