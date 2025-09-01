El US Open no solo está haciendo noticia dentro de la cancha. Durante la victoria de Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov en segunda ronda, un incidente fuera de la cancha acaparó la atención de todos.

Piotr Szczerek, un empresario polaco millonario, se robó a la vista de todos el gorro que un niño había recibido del propio tenista.

Para desgracia del CEO, el momento fue grabado y se viralizó en todas las redes sociales, obligándolo a emitir una disculpa pública.

El momento que generó indignación em el US Open

Tras derrotar a Khachanov, Majchrzak se acercó al público para celebrar y firmar autógrafos. Un pequeño fan llamado Brock le pidió su gorro y el jugador se la entregó sin problemas.

Sin embargo, Szczerek, que estaba justo al lado del niño, se lo quitó de las manos y lo guardó rápidamente en un bolso, en un acto que no puede describirse de otra forma que como un robo.

La disculpa pública del millonario

Tras la ola de críticas que se le vino encima, Szczerek publicó un mensaje en Facebook. El CEO millonario admitió que cometió “un gran error” y pidió disculpas al niño, su familia, a los fans y al propio tenista.

“En medio de la emoción, en la multitud celebrando la victoria, estaba convencido de que el tenista me inclinaba el gorro en mi dirección, hacia mis hijos que habían pedido autógrafos antes”, dijo.

“No era mi intención, pero no cambia el hecho de que lastimé al niño y decepcioné a los fanáticos”, agregó.

Un final feliz

Lo bonito de todo es que Brock pudo reencontrarse con Majchrzak al día siguiente. El pequeño fan se tomó fotos y recibió un nuevo gorro.