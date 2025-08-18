Es tendencia:
¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Marco Trungelliti en el US Open? Horario y dónde ver en vivo

Tras su triunfo en la primera ronda, Gago busca seguir avanzando en la qualy del último Grand Slam del año. Su próximo rival será un argentino.

Por Javiera López Godoy

Cristian Garin y Marco Trungelliti
© Getty ImagesCristian Garin y Marco Trungelliti

Cristian Garin (127°) ya demostró que llegó con todo al US Open tras imponerse en la primera ronda de la qualy frente al japonés Yosuke Watanuki. 

Ahora, el chileno se enfrentará a Marco Trungelliti (183°), un rival argentino que conoce, aunque su único antecedente data de hace más de una década: en 2013, en el Challenger de Río de Janeiro, Garin se impuso en octavos por 6-4, 6-7(2), 6-4.

¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Marco Trungelliti?

El duelo entre Garin y Trungelliti está programado para este martes 19 de agosto, no antes de las 11:00 horas de Chile, en la cancha 13.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Aunque el US Open se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium, los encuentros de la qualy no están incluidos en la transmisión oficial. 

Para no perder detalle, la mejor opción es seguir las actualizaciones en Google y, por supuesto, aquí en RedGol, donde iremos reportando lo que ocurra punto a punto.

