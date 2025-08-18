Es tendencia:
¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. Benjamin Hassan en el US Open? Horario y dónde ver en vivo

El chileno arranca su camino en la qualy del US Open ante el libanés Benjamin Hassan. Un partido clave para soñar con el cuadro principal de Nueva York.

Por Javiera López Godoy

Tomás Barrios y Benjamin Hassan
© Photosport/GettyTomás Barrios y Benjamin Hassan

Viene con confianza tras llegar a cuartos en Barranquilla y ahora sube la vara. Tomás Barrios (135°) se mete de lleno en la clasificación del US Open, ese último gran baile del año en el circuito. 

El chillanejo parte su ruta contra el libanés Benjamin Hassan (196°), un rival que ya conoce bien y al que derrotó hace pocos meses en el Challenger de Heilbronn.

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. Benjamin Hassan?

El duelo está programado para este martes 19 de agosto, no antes de las 14:30 horas de Chile, en la cancha ocho.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Aunque el US Open será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, los partidos de la qualy no están incluidos en la parrilla. 

Para seguir punto a punto lo que pase con Barrios, la alternativa será chequear las actualizaciones en Google y, por supuesto, estar atentos aquí en RedGol.

