Tomás Barrios vivió una linda semana en el Challenger de Lima 2 y se coronó campeón en tierras peruanas. De esta manera, registró un importante ascenso en el ranking ATP.

El chillanejo llegó a la capital de Perú con la intención de quedarse con el título y así lo logró, luego de imponerse en los cinco partidos que disputó. Ahora ve reflejado los frutos de los buenos resultados, ya que comenzó la semana con un salto en el listado mundial de tenistas.

El título de Tomás Barrios

En la final del Challenger de Lima 2, Tomás Barrios venció al brasileño Joao Lucas Reis da Silva (211°), por 7-6 y 7-6 en un duro partido. Con el triunfo, se quedó con el trofeo en Perú y va cerrando de una bonita manera una difícil temporada 2025.

ver también Más de 27 mil visualizaciones: Tomás Barrios responde a lo “Chino” Ríos contra molestoso hincha

Con el título en suelo limeño, Barrios se aseguró saltar 11 lugares en el ranking ATP. El chillanejo pasó del puesto 122 al 111° lugar. Con esto, queda muy cerca de meterse nuevamente en el top 100 del listado mundial.

Además, el ascenso de Tomi le permitió ser ahora el N°3 de Chile, superando a Nicolás Jarry que ahora es 122° del planeta. Alejandro Tabilo sigue siendo el número 1 de Chile, ya que es el 82° del ranking. Cristian Garin por su parte se ubica como la segunda raqueta nacional al ser el 105° del mundo.

El siguiente desafío de Tomás Barrios será en el Challenger de Montevideo a partir de esta semana, donde intentará ratificar su alza y seguir con su camino al top 100. Además, en el torneo uruguayo también estará presente Cristian Garin, por lo que no será el único chileno en suelo charrúa.

Publicidad