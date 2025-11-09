Más de 27 mil visualizaciones: Tomás Barrios responde a lo “Chino” Ríos contra molestoso hincha

Tomás Barrios avanzó a la final del Challenger de Lima 2 y ahora el título ante el brasileño Joao Lucas Reis Da Silva. El tenista chileno llega tras superar al colombiano Álvaro Guillén por parciales de 6-2 y 7-5, y buscará conquistar el tercer título de está temporada en tierras peruanas.

Encuentro que asoma como el más atractivo de la jornada y que además podría permitir a la raqueta nacional llegar hasta el puesto 111 del ranking ATP si llega a conquistar el triunfo en el país vecino.

Sin embargo, su llegada a la definición del torneo ha estado marcada por la hostilidad del público local. Lo que quedó en evidencia en el encuentro ante su rival colombiano. Cuando se jugaba la segunda manga, y Barrios ya ganaba por 2-1, un hincha pasado de revoluciones empezó a gritar de forma desaforada contra el nacido en Chillán.

“Juega, juega, juega”, reclamó el sujeto. A lo que Tomás Barrios respondió fuerte y claro: “Anda a lavarte la ra.., cu…”. Momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y hasta superó los 27, mil visualizaciones.

A tal punto que algunos recordaron a Marcelo Ríos en el Australian Open del 2002. En aquella ocasión, el “Chino” también tuvo un cruce similar y que hasta el día de hoy se recuerda. “Buena vieja, vieja re….”, lanzó el tenista en ese momento a una aficionada que no dejaba de moverse en la galería.

¿Cuándo juega la final Tomás Barrios?

El tenista nacional de 27 años disputará este domingo la final del Challenger de Lima 2. El encuentro está pactado a las 15:30 horas y será transmitido por el streaming de la ATP completamente gratis.