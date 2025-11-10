El paso de James Rodríguez por el León de la Liga Mexicana llegó a su fin con una dura derrota contra Puebla por 2 a 1 por la fecha 17 de la Liga MX. La esmeralda pasa por un duro momento en el campeonato, donde no ha podido encontrarse con el triunfo en más de 9 partidos, lo que los posiciona en el puesto 17 de la tabla de posiciones.

El ex Real Madrid tuvo un gran partido donde entregó una asistencia y se despidió de la hinchada en el minuto 84 cuando fue reemplazado y aplaudido por los hinchas. El jugador no renovará con la escuadra, por lo que este fue su último partido vistiendo la camiseta de los verdes.

DT de León se despide de James Rodríguez

Nacho Ambriz se refirió a la salida del mediocampista. “Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, comentó de entrada.

Agregando que el jugador colombiano conversó con él tras el encuentro. “Cuando ya salía, me dio unas palabras que esas se me quedan muy para mí y solamente desearle lo mejor a donde vaya, a ese gran jugador que es”.

James Rodríguez se despidió del León de México/Getty Images)

El próximo destino de James Rodríguez

Según reveló ESPN la intención del jugador colombiano es seguir jugando en la Liga MX, por lo que sus representantes ya estaría buscando un nuevo club para ex Real Madrid, siendo el América uno de los clubes donde podría llegar el goleador.

Según revela el medio, James estaría dispuesto a jugar con las Aguilar, debido a su gran historia como club, campeonatos logrados y prestigio. Sin embargo, hasta el momento no hay nada concreto al respecto.