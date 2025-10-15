Tomás Barrios ha tenido un gran repunte en su temporada 2025. Tras ganar el Challenger de Cali, el chillanejo ahora se llevó loas de un astro mundial en cuanto a entrenadores de tenis.

Se trata del francés Patrick Mouratoglou, prestigioso coach que llevó a Serena Williams a lo más alto, ganando 10 títulos de Grand Slam con la ex número uno del mundo. Además, entrenó a figuras masculinas como Grigor Dimitrov y Holger Rune.

Siempre comentando la actualidad del tenis, el “Roger Federer” de los entrenadores del circuito fue viral reaccionando al “Longa shot”, el drop donde el chileno toma la raqueta por la parte alta y deleitó a todo el mundo del tenis.

Tomás Barrios y su viral jugada

Patrick Mouratoglou, prestigioso coach que ganó 10 Grand Slam con Serena Williams, deliró con el tiro viral de Tomás Barrios. Su análisis del chileno superó los 7 mil likes, dando la vuelta al mundo con los fanáticos del tenis.

“Es muy inusual, nunca había visto algo así. El jugador toma la raqueta muy cerca de la cabeza de la raqueta para golpear el drop shot. La primera reacción es un poco de schock, pero tiene sentido porque entre más arriba la tomas, más control tienes”, explicó.

Siguiendo con su análisis de Tomás Barrios, el coach francés lo felicitó ya que “debes ser capaz de mover tu mano del mango hacia la cabeza de la raqueta extremadamente rápido. Porque de otra manera le das la información a tu rival de que vas a tirar el drop shot”.

Publicidad

Publicidad

“Pero si miro a este jugador (Barrios), él lo hace súper rápido, por lo que funciona. Él toma la raqueta muy cerca del marco para el drop shot. Mientras siga disfrazándolo bien, funciona”, cerró.